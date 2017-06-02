.
,

Попали в цель


0

Сегодня, 15:03
 Количество просмотров: 47
    

Ангарских инвалидов позвали в Монголию

28 мая в Ангарске состоялся открытый кубок Иркутской области по дартсу среди людей с ограниченными возможностями. Спортсмены Приангарья состязались в профессиональную игру «501» с закрытием даблом (удвоением) в спортивном зале адаптивной физической культуры и спорта.

Попали в цель
Дартс доступен всем. Ангарчанин Анатолий ХОЧУВИН.


Соревнования проводились в рамках социального проекта «Формирование метательных движений у людей с ограниченными возможностями» Ангарской городской общественной организации инвалидов, который стал победителем в конкурсе проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области». На деньги, полученные из бюджета области, закуплено оборудование для тренировок и проведения соревнований областного уровня. С 1 июня начинается работа секции по дартсу в упомянутом ранее спортивном зале.

На открытии соревнований председатель ОО «Федерация дартса Иркутской области» и главный судья Николай ГОЛУБЬ отметил, что расширяется не только количество приверженцев этой игры, но и география мест проведения областных соревнований.

Состязались спортсмены в личном и парном разряде весь день, с 10.00 до 21.00.

- Основная часть населения привыкла считать дартс легким видом спорта, не заслуживающим внимания. Что у нас раньше проводилось? Набор очков. Когда каждый игрок делал 10 бросков. Судья подсчитал, сколько выбито очков, и определил победителя. На это ушло 30 минут. Конечно, никто не воспримет всерьез такую игру. Именно сегодня в Ангарске проходят настоящие соревнования в соответствии с действующими международными правилами дартса. Именно сегодня игроки показывают, на что ушли дни, месяцы упорных тренировок, - рассказал нашей газете тренер по дартсу клуба «Вертикаль» Сергей МОРОЗОВ.

Попали в цель
Пол девятого вечера. До окончания соревнований выдержали не многие.

И ангарчане действительно показали! В парном разряде среди мужчин первое место заняли Евгений БУЙНИЦКИЙ и Сергей НЕДБАЙЛО. Второе место забрал Иркутск, и бронзу увезли с собой спортсмены из Братска. Среди женщин смешанная команда - ангарчанка Екатерина ВОРОНКОВА и иркутянка Надежда ИВАНОВА заняли первое место. На втором месте спортсменки из Ангарска Дарья ВОЛОГДИНА и Светлана ПЕШКОВА. Третье место забрали спортсменки-колясочники из Иркутска. В личном разряде среди мужчин бронзу выиграл Евгений БУЙНИЦКИЙ, уступив спортсменам из Иркутска и Братска. Среди женщин победительницей соревнований стала Екатерина Воронкова.

На закрытии соревнований ангарчанам, показавшим лучшие результаты, предложили участвовать в международном турнире, который пройдет в Монголии 22-23 июля. Только финансирование поездки для команды из 4 человек составит 60-70 тысяч рублей. Такая сумма для инвалидов оказалась неподъемной. Может, найдутся предприниматели, которые смогут профинансировать поездку?

Телефон общества инвалидов 51-20-48,
руководителя дартс-клуба 8-914-912-34-17.

Петр ШУШАКОВ
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Первый полет МС-21
В Иркутске задержали так называемых «барсеточников»
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Все новости категории

Спортивные новости
Попали в цель
Игра в одно кольцо
Три медали на первенстве мира по жиму лежа
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Сбежал из колонии
Виновен и был пьян
Сбила ракета
Все новости категории

Общество
Прощай, оружие!
Сами с усами
УШЛА
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (30)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru