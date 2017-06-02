Попали в цель

Ангарских инвалидов позвали в Монголию

Петр ШУШАКОВ

Соревнования проводились в рамках социального проекта «Формирование метательных движений у людей с ограниченными возможностями» Ангарской городской общественной организации инвалидов, который стал победителем в конкурсе проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области». На деньги, полученные из бюджета области, закуплено оборудование для тренировок и проведения соревнований областного уровня. С 1 июня начинается работа секции по дартсу в упомянутом ранее спортивном зале.На открытии соревнований председатель ОО «Федерация дартса Иркутской области» и главный судья Николай ГОЛУБЬ отметил, что расширяется не только количество приверженцев этой игры, но и география мест проведения областных соревнований.Состязались спортсмены в личном и парном разряде весь день, с 10.00 до 21.00.- рассказал нашей газете тренер по дартсу клуба «Вертикаль» Сергей МОРОЗОВ.И ангарчане действительно показали! В парном разряде среди мужчин первое место заняли Евгений БУЙНИЦКИЙ и Сергей НЕДБАЙЛО. Второе место забрал Иркутск, и бронзу увезли с собой спортсмены из Братска. Среди женщин смешанная команда - ангарчанка Екатерина ВОРОНКОВА и иркутянка Надежда ИВАНОВА заняли первое место. На втором месте спортсменки из Ангарска Дарья ВОЛОГДИНА и Светлана ПЕШКОВА. Третье место забрали спортсменки-колясочники из Иркутска. В личном разряде среди мужчин бронзу выиграл Евгений БУЙНИЦКИЙ, уступив спортсменам из Иркутска и Братска. Среди женщин победительницей соревнований стала Екатерина Воронкова.На закрытии соревнований ангарчанам, показавшим лучшие результаты, предложили участвовать в международном турнире, который пройдет в Монголии 22-23 июля. Только финансирование поездки для команды из 4 человек составит 60-70 тысяч рублей. Такая сумма для инвалидов оказалась неподъемной. Может, найдутся предприниматели, которые смогут профинансировать поездку?Телефон общества инвалидов 51-20-48,руководителя дартс-клуба 8-914-912-34-17.