Ангарчанин успешно выступил на соревнованиях по картингу

Воспитанник Станции юных техников города Ангарска Марк Николаев завоевал две серебряные медали на соревнованиях по картингу на Кубок главы Читы и втором этапе первенства Восточной Сибири. Соревнования проходили 26 и 27 мая и собрали около 50 спортсменов в возрасте от 8 лет и старше из Читы, Ангарска и Улан-Удэ.
Марк Николаев стал вторым в возрастной группе 8-12 лет в классах машин «Мини-ракет» и «Супер-мини».
В общекомандном зачете спортсмены Станции юных техников города Ангарска заняли третье место. Первое и второе места достались хозяевам турнира – команде Детско-юношеского спортивно-технического центра и команде Центра детско-юношеского технического творчества Забайкальского края соответственно.