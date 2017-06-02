Ангарчанин успешно выступил на соревнованиях по картингу

Марк Николаев стал вторым в возрастной группе 8-12 лет в классах машин «Мини-ракет» и «Супер-мини».В общекомандном зачете спортсмены Станции юных техников города Ангарска заняли третье место. Первое и второе места достались хозяевам турнира – команде Детско-юношеского спортивно-технического центра и команде Центра детско-юношеского технического творчества Забайкальского края соответственно.

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