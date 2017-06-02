"Серебро" на первенстве России по самбо среди девушек 13-14 лет

Золотую медаль в этой весовой категории выиграла Алёна Алёхина из Нижегородской области.Яна Антонюк занимается в детско-юношеской спортивной школе №3 города Иркутска у тренера Никиты Пеньковича. До этого спортсменка выигрывала первенства Сибирского федерального округа по самбо в 2016 и 2017 году.