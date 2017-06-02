На стены лезть, на ушах стоять

Есть место, где всё это разрешается



Батут-парк «Ангар.СК»

221 кв-л, строение 4

(остановка «Мрия», напротив лор-отделения МСЧ-28).

Тел. 8 (924)6-033-330 (желательна предварительная запись).

Обязательна спортивная одежда и носки!

Руководит ею Владимир ДЗЮБА, студент училища олимпийского резерва, полжизни отдавший выполнению трюков на улице. Сегодня под его руководством занимаются около 40 ребят от шести лет. Для них теперь даже случайное падение с велосипеда – просто ещё одна возможность сделать кувырок.Недавно Владимир расширил возможности школы паркура, объединив её с батут-парком. Теперь любой желающий может посетить с детьми или с компанией взрослых батут-парк «Ангар.СК».Выглядит всё так: в огромном ангаре установлен комплекс из пяти спортивных батутов с поролоновой ямой, в которую можно нырять с разбега, с детским скалодромом и мягкими стенками (jump wall). Здесь буквально можно лезть на стены и стоять на ушах.С каждым опытные инструкторы проводят инструктаж и спортивную разминку. Кроме Владимира, здесь работают Никита ШУМАКОВ, выпускник цирка «Шари-Вари» и тренер по паркуру, и Мила БЯНКИНА, мастер спорта по прыжкам на батуте. Эти люди давно раздвинули для себя границы привычного человеку пространства, для них полёт вниз головой так же привычен, как чашка кофе с утра.Батут-парк «Ангар.СК» - это ещё и место для обучения акробатическим трюкам. Детей с 6 лет принимают в секции «Прыжки на батутах», «Акробатика на батутах», а также в школу паркура ParkourLand.В будущем ребята планируют создать из всего этого первый в Ангарске «Экстрим-центр».Если вам всё в городе кажется скучным, значит, вы ещё здесь не были. Спешите, пока действуют скидки:- Детям;- Многодетным семьям;- Имениннику за три дня до дня рождения и три дня после;- Студентам;- Компаниям от двух до четырёх человек;- Отличникам при предъявлении дневника или зачётной книжки скидка 40 %*.