Второе место на чемпионате СФО по тяжелой атлетике

Среди женщин на чемпионате Сибири по тяжелой атлетике успешно выступили зиминские спортсменки. Так, в весовой категории до 75 кг второе место заняла Юлия Иванова с результатом 180 кг, из них в рывке – 80 кг, в толчке – 100. При этом Юлия впервые выполнила норматив мастера спорта России. В весовой категории свыше 75 кг золотую медаль завоевала Таисия Чижикова, показавшая результат в 195 кг (в рывке – 85 кг, в толчке – 110).По итогам выступлений женская команда Иркутской области стала второй, первое место – у Кемеровской области, третье – у Омской области.Среди мужчин в весовой категории до 56 кг второе место занял саянский спортсмен Виктор Любимов с результатом в 207 кг (в рывке – 96 кг, в толчке – 111 кг), впервые выполнив норматив мастера спорта России. Еще один спортсмен из Саянска Виктор Рожков стал серебряным призером в весе до 77 кг, показав результат в 317 кг (в рывке – 140 кг, в толчке – 177).Золотую медаль в весовой категории до 85 кг завоевал иркутянин Роман Редникин с результатом 302 кг, из них в рывке результат составил 128 кг, в толчке – 174 кг. В весовой категории свыше 105 кг бронзовую медаль выигралс результатом 342 кг (в рывке – 152 кг, в толчке – 190).В итоге мужская команда Иркутской области заняла второе место. Победителями стали спортсмены Кемеровской области, третье место – у тяжелоатлетов Новосибирской области.