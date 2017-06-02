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Второе место на чемпионате СФО по тяжелой атлетике


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Вчера, 13:58
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Второе место на чемпионате СФО по тяжелой атлетике

Женская и мужская сборные Иркутской области заняли вторые общекомандные места на чемпионате Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике. Турнир прошел с 31 мая по 4 июня в Бердске в Новосибирской области.

Среди женщин на чемпионате Сибири по тяжелой атлетике успешно выступили зиминские спортсменки. Так, в весовой категории до 75 кг второе место заняла Юлия Иванова с результатом 180 кг, из них в рывке – 80 кг, в толчке – 100. При этом Юлия впервые выполнила норматив мастера спорта России. В весовой категории свыше 75 кг золотую медаль завоевала Таисия Чижикова, показавшая результат в 195 кг (в рывке – 85 кг, в толчке – 110).

По итогам выступлений женская команда Иркутской области стала второй, первое место – у Кемеровской области, третье – у Омской области.

Среди мужчин в весовой категории до 56 кг второе место занял саянский спортсмен Виктор Любимов с результатом в 207 кг (в рывке – 96 кг, в толчке – 111 кг), впервые выполнив норматив мастера спорта России. Еще один спортсмен из Саянска Виктор Рожков стал серебряным призером в весе до 77 кг, показав результат в 317 кг (в рывке – 140 кг, в толчке – 177).

Золотую медаль в весовой категории до 85 кг завоевал иркутянин Роман Редникин с результатом 302 кг, из них в рывке результат составил 128 кг, в толчке – 174 кг. В весовой категории свыше 105 кг бронзовую медаль выиграл ангарчанин Максим Куварин с результатом 342 кг (в рывке – 152 кг, в толчке – 190).

В итоге мужская команда Иркутской области заняла второе место. Победителями стали спортсмены Кемеровской области, третье место – у тяжелоатлетов Новосибирской области.

Минспорта Иркутской области
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