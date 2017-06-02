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Смена лидеров


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Сегодня, 01:06
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Смена лидеров
Давно уже так поздно не завершался ангарский хоккейный турнир ветеранских команд, лишь в первых числах июня определивший обладателя кубка и призеров соревнований, проводившихся в этом сезоне в восемнадцатый раз.

Смена лидеров
Хоккейный клуб «Сокол» - главная сенсация прошедшего турнира.

Поездки усольского «Маяка-Сибна», а затем чуть позже и иркутского «Айсберга» на фестиваль любительского хоккея в Сочи, где, кстати говоря, оба коллектива выступили неудачно, заставили организаторов ветеранского первенства добавить к привычной продолжительности серии плей-офф ещё две недели, что, конечно же, на игровом состоянии команд сказалось не лучшим образом.

«Гастролеры» вернулись домой уставшими, ведь в Сочи на протяжении недели им приходилось играть каждый день. Оставшиеся дома без игровой практики функциональную форму, конечно же, подрастеряли. Именно этими факторами и можно объяснить непредсказуемые результаты полуфинальных матчей.

Кто осмелился бы ставить под сомнения, например, итог противостояния «Фортуны» и «Сокола». Первые - безоговорочные лидеры в этом турнире на протяжении последнего десятилетия, вторые - все эти годы только и думали, как бы зацепиться за восьмое место и попасть в серию плей-офф, и лишь в предыдущем сезоне, заметно прибавив в игре, заставили все клубы с собой считаться.

В нынешнем регулярном чемпионате «Сокол» занял необычно высокое для себя, но заслуженное третье место, на первой стадии плей-офф по сумме двух встреч обыграв «Эверест». Тогда, в первом матче, «соколята», выигрывая по ходу встречи 3:0, умудрились проиграть в итоге 4:5.

И надо же случиться такому совпадению – в первом полуфинальном поединке с «Фортуной» ситуация повторилась! Вновь 3:0 в первом периоде, а затем необъяснимый провал, и… 3:4 к финальной сирене.

Однако на следующий день бронзовый призер предварительной стадии турнира продемонстрировал собранность и боевитость. И «Фортуна» дрогнула. Чемпион, ослабленный отсутствием ряда ведущих игроков, ничего не смог поделать с монолитной командной игрой «Сокола» и вынужден был уступить такое привычное для себя место в финале коллективу, который так высоко еще никогда не забирался.

Во второй полуфинальной паре события развивались по ещё более фантастическому сценарию. Иркутский «Айсберг» и усольский «Маяк-Сибна» в матчах между собой никогда никаких компромиссов традиционно не приемлют. У усольчан надежная оборона, иркутяне же сильны своим нападением, где солирует Константин ИЛЬИН. Если этот форвард поймает кураж, то способен в одиночку обыграть любую команду.

В первой игре так и произошло. К финальной сирене электронное табло высветило удручающие для усольского клуба цифры 0:4, и поклонники иркутской команды, регулярно приезжающие из областного центра на заключительные матчи турнира, были в восторге, их хоккеисты уже одной ногой были в финале и уж с «Соколом», как они были уверены, обязательно бы расправились.

Усольчане, несмотря на такое катастрофическое развитие событий, раньше времени сдаваться не были намерены. Команда максимально мобилизовалась на повторный поединок и поймала соперника на расслабленности и самоуверенности. Забросив в первом периоде три шайбы, усольская хоккейная дружина во второй половине матча дожала противника и вышла в финал – 5:0!

Увы, но заключительные матчи турнира, которые в минувшие выходные дни прошли на большой арене Дворца спорта «Ермак», такой остротой борьбы и непредсказуемостью игровых сюжетов уже не отличались.

Игорь ГРИГОРЬЕВ,
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