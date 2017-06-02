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Восемь медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо


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Вчера, 13:11
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Восемь медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Спортсмены Иркутской области завоевали восемь медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо памяти В.Н. Гулидова, которые состоялись 10 и 11 июня в Красноярске. В турнире приняли участие 180 дзюдоистов из более 20 регионов России.

В копилке дзюдоистов Приангарья – четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В весовой категории 66 кг золотую медаль завоевал Махмадбек Махмадбеков. В весе 73 кг победил Евгений Прокопчук. Первое место в весовой категории 81 кг занял Давид Габаидзе. Среди женщин в весовой категории 57 кг медаль высшей пробы выиграла Светлана Миняйло.

Серебряные медали завоевали Артур Шевченко (весовая категория 73 кг) и Даниил Клешков (абсолютная категория). Бронзовые награды достались Алиму Калаеву в весовой категории 81 кг и Людмиле Темниковой в весовой категории свыше 78 кг.

Как рассказал старший тренер сборной команды Иркутской области по дзюдо среди взрослых Сергей Гончаров, по итогам всероссийских соревнований памяти В.Н. Гулидова спортсмены, занявшие первые места, получили право участвовать в чемпионате России по дзюдо, который пройдет с 19 по 24 сентября в Нальчике. Кроме того, в ближайших планах дзюдоистов Иркутской области принять участие во всероссийских соревнованиях, которые состоятся 17-18 июня в Минусинске.

Минспорта Иркутской области
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