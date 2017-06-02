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11 команд из Ангарска приняли участие в областном туристическом слете


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Вчера, 13:31
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11 команд из Ангарска приняли участие в областном туристическом слете

Областной однодневный семейный туристический слет прошел 3 июня на острове Большой. Мероприятие было посвящено 80-летию образования Иркутской области. Организаторами выступили министерство спорта Иркутской области, ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области», Клуб горного туризма «Поиск» при содействии администрации Ангарского городского округа. Для судейства были привлечены профессиональные судьи – Жаннета и Александр Федоровы.

Как сообщили в пресс-службе городского округа, в слете приняли участие 16 команд, в том числе команды из Хомутово и Шелехова, три – из Иркутска и 11 – из Ангарска. К участию в туристическом слете приглашались семьи: родители и ребенок.

«Участники слета преодолели переправу к месту проведения мероприятия на остров Большой, затем обустроили места стоянки, готовили домашнее задание и визитку, состязались в семейных конкурсах «Походная кухня» и «Песни у костра», в спортивно-туристической игре по станциям «Папа, мама, я – дружная семья», – рассказала начальник отдела по физической культуре и спорту Светлана Бажанова.

По итогам слета были определены победители в двух группах: семейные команды с ребенком дошкольного возраста и с ребенком школьного возраста до 14 лет. В результате места распределились следующим образом: первое место в группе семьи с детьми дошкольного возраста заняла команда «Дорофеевы» (Шелехов), второе – «Зимины» из Иркутска, третье – ангарчане «Евганычи». Во второй группе все призовые места – у ангарчан: первое – у «Охотников за удачей», второе – у «Лютиков», третье – у «Бамбастера».

Минспорта Иркутской области
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