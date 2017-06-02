Утверждена программа «Парасибириады – 2017»

Первый соревновательный день «Парасибириады», 21 июня, будет проходить на стадионе «Труд». Начнется он с 09.00 часов утра с соревнований по легкой атлетике. В 15.00 стартуют соревнования по пауэрлифтингу. После окончания каждого вида спорта состоится награждение в личном зачете.22 и 23 июня Спортивные игры Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2017» будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, 49/1). 22 июня с 09.00 часов утра начнутся соревнования по настольному теннису и шашкам, с 13.30 – соревнования по волейболу сидя. 23 июня в 09.00 продолжатся состязания по волейболу и начнутся соревнования по дартсу. Церемония награждения победителей и призеров по видам спорта в личном зачете в оба дня игр будет проходить с 13.00 до 13.30.Напомним, в «Парасибириаде – 2017» примут участие более 120 спортсменов из 11 сибирских регионов. В программу «Парасибириады» включено шесть видов спорта: легкая атлетика, дартс, пауэрлифтинг, настольный теннис, сидячий волейбол, шашки.Организаторами «Парасибириады– 2017» являются Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области, администрация города Иркутска.Информационный партнер мероприятия – Медиахолдинг «НТС»: телеканал РЕН ТВ-Иркутск, Авторадио и радио Шансон.