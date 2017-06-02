Дважды вторые

Девять регионов прислали своих богатырей на чемпионат СФО по тяжелой атлетике в Бердск Новосибирской области.
Эти соревнования не только определяли сильнейших атлетов Сибири, но и были заключительным, отборочным этапом перед российским чемпионатом. Сборная команда Иркутской области, сформированная из атлетов Иркутска, Зимы, Саянска и Ангарска, показала в Бердске отличный результат, заняв вторые места в командном зачёте как среди женщин, так и среди мужчин, пропустив на верхнюю ступеньку пьедестала лишь спортсменов Кемеровской области.
Игорь ГРИГОРЬЕВ
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