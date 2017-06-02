В городской черте



Игорь ГРИГОРЬЕВ

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Идеологу этого проекта, чемпиону мира по ледовому спидвею Юрию ПОЛИКАРПОВУ по кабинетам чиновников побегать пришлось немало, но свою мечту в жизнь он воплотил. Мальчишки потянулись в новую секцию, организованную при городском комитете ДОСААФ. Вот уже третий сезон здесь регулярно собираются сильнейшие гонщики региона.На последние соревнования, проходившие в конце мая и по традиции посвященные Дню химика, который теперь уже как бы по инерции продолжают отмечать усольчане, приехали сильнейшие гонщики из Иркутска, Ангарска, Черемхова, которые вместе с хозяевами трассы определили призеров в трёх классах мотоциклов.