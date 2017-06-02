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Выбор «Ангары»


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Вчера, 23:02
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В минувшее воскресенье в Саянске состоялся первый матч очередного областного чемпионата, в котором местный «СКИФ» победил черемховский «Шахтер» 2:0.

Выбор «Ангары»
Ангарчанин Олег ЕФИМЕНКО (№12), выступающий за «Сервико», на протяжении всего матча терзал оборону «Ангары».

Но главная интрига состоит не в том, что проиграл прошлогодний чемпион. Никто до сих пор не знает, сколько клубов принимает участие в региональном первенстве. Первоначально в областной федерации говорили о восьми командах. Затем число участников сократилось до шести. А когда началось открытое первенство по футболу Иркутска, в котором играют «Сервико», «Байкал-М» и «Ангара», первоначально фигурировавшие в списке участников областного турнира, то становится очевидным, что за чемпионский титул в областном первенстве в этом году будут бороться всего… три (!) коллектива - из Черемхова, Саянска и Свирска.

Тренерскому коллективу отделения футбола СДЮСШОР «Ангара» пришлось решать, в каком из этих турниров заявлять команду. То ли в областном чемпионате с неясным составом участников и несуразной суммой вступительного взноса в тридцать тысяч рублей либо в открытом первенстве областного центра с десятью командами в первой лиге, а значит, дать выпускникам школы возможность провести в сезоне два десятка официальных матчей. Ангарчане выбрали второй вариант и, судя по всему, не ошиблись. По тому, как стартовал чемпионат Иркутска, можно говорить о высокой конкуренции, а значит, о том, что у ангарских ребят будет отличная игровая практика.

Игорь ГРИГОРЬЕВ, фото автора

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