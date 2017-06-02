Сформирована команда для участия в Парасибириаде 2017

В составе команды 10 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Заларинского района. Они выступят во всех шести видах спорта, заявленных в программе Парасибириады: легкая атлетика, волейбол, дартс, настольный теннис, пауэрлифтинг, шашки.«Состав команды Приангарья очень сильный. Практически каждый из спортсменов выигрывал в своем виде спорта областные соревнования. А некоторые из них – становились призерами всероссийского уровня. Например, Александр Андреев – серебряный призер чемпионата России в толкании ядра, в этом же виде Алексей Дудков занимал второе место на Кубке России и третье в чемпионате страны. У Ивана Петрика бронза Кубка России в метании копья. А Алексей Самсонов был участником международных соревнований по настольному теннису», - рассказал старший тренер сборной команды Иркутской области Парасибириады 2017 Николай Кушнер.Напомним, в «Парасибириаде – 2017» примут участие более 120 спортсменов из 11 сибирских регионов. Организаторами «Парасибириады– 2017» являются Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области и администрация города Иркутска.Информационный партнер мероприятия – Медиахолдинг «НТС»: телеканал РЕН ТВ-Иркутск, Авторадио и радио Шансон.