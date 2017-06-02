Абсолютные чемпионы на «Ёрдынских играх - 2017»

- рассказал тренер по пауэрлифтингу, главный судья по мас-рестлингу Валерий Володько.Среди юношей до 18 лет золотые медали завоевали спортсмены Иркутской области Владимир Ноздрин в весовой категории до 70 кг и Иван Талько в весовой категории свыше 70 кг. Среди мужчин первое место в весовой категории свыше 80 кг завоевал Виталий Зарипов. Серебряный призер среди мужчин в весе до 70 кг стал Даниил Ермоленко.Кроме того, иркутский силовик Иван Талько выиграл соревнования по переноске камня. Второе место занял Александр Семушев (Республика Бурятия). Бронзовым призером стал Шивит Куулар (Республика Тыва).ИТОГИ по мас-рестлингу (по перетягиванию палки):ЮНОШИ до 18 летВесовая категория до 60 кг.1 место – Александр Биль (Республика Якутия),2 место – Бабасан Баянтуев (Баргузинский район),3 место – Артур Хартуев (Ольхонский район).Весовая категория до 70 кг.1 место – Владимир Ноздрин (Иркутская область),2 место – Алексей Гладышев (Республика Якутия),3 место – Виталий Евдокимов (Ольхонский район).Весовая категория свыше 70 кг.1 место – Иван Талько (Иркутская область),2 место – Игорь Кириенко (Республика Якутия),3 место – Баир Дмитриев (Ольхонский район).Абсолютное первенство – Иван Талько (Иркутская область).МУЖЧИНЫВесовая категория до 70 кг.1 место – Афанасий Сазонов (Республика Якутия),2 место – Даниил Ермоленко (Иркутская область),3 место – Алексей Раднаев (Баргузинский район).Весовая категория до 80 кг.1 место – Андрей Потемкин (Республика Бурятия),2 место – Олег Баендуев (Ольхонский район),3 место – Эрдым Самеев (Баяндаевский район).Весовая категория свыше 80 кг.1 место – Виталий Зарипов (Иркутская область),2 место – Артемий Степанов (Республика Бурятия),3 место – Цыбик Максаров (Баргузинский район).Абсолютное первенство – Виталий Зарипов (Иркутская область).