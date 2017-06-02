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Иркутский пауэрлифтер установил четыре мировых рекорда


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Сегодня, 12:55
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Иркутский пауэрлифтер установил четыре мировых рекорда

Иркутский пауэрлифтер Виталий Морозевич одержал победу и установил четыре мировых рекорда среди ветеранов старше 50 лет на первенстве мира по классическому троеборью, которое с 15 по 25 июня проходит в Минске (Белоруссия). Виталий в весовой категории свыше 120 кг показал рекордный результат в сумме троеборья – 803 кг, а также в приседе 278 кг, в жиме лежа 215 кг и в тяге 310 кг.

Второе место в этой весовой категории занял Андрей Родный из Великобритании с суммой троеборья 722,5 кг. Призовую тройку замкнул американец Карл Верда с суммой троеборья 680 кг.

На первенстве мира среди юношей до 18 лет в весовой категории до 53 кг золотую медаль завоевал братчанин Андрей Поддубняк с суммой троеборья 440 кг (присед 162,5, жим лежа 102,5, тяга становая 175 кг). Второе место в данной весовой категории занял россиянин Илья Маричев с результатом 422,5 кг. Третьим стал спортсмен из Японии Рио Матцузаки с суммой троеборья 410 кг.

Виталий Морозевич тренируется под руководством Валерия Володько. Андрей Поддубняк занимается у тренера Александра Капустина.

Минспорта Иркутской области
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