Иркутский пауэрлифтер установил четыре мировых рекорда

Второе место в этой весовой категории занял Андрей Родный из Великобритании с суммой троеборья 722,5 кг. Призовую тройку замкнул американец Карл Верда с суммой троеборья 680 кг.На первенстве мира среди юношей до 18 лет в весовой категории до 53 кг золотую медаль завоевал братчанин Андрей Поддубняк с суммой троеборья 440 кг (присед 162,5, жим лежа 102,5, тяга становая 175 кг). Второе место в данной весовой категории занял россиянин Илья Маричев с результатом 422,5 кг. Третьим стал спортсмен из Японии Рио Матцузаки с суммой троеборья 410 кг.Виталий Морозевич тренируется под руководством Валерия Володько. Андрей Поддубняк занимается у тренера Александра Капустина.