«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске

В этом году «Парасибириада» в СФО проводится в пятый раз, Иркутская область принимает данные соревнования впервые. Специально для проведения Спортивных игр приехала ведущий специалист отдела по подготовке к Паралимпийским играм аппарата Паралимпийского комитета России, главный классификатор РФ Гузель Идрисова из Санкт-Петербурга.- сказал Константин Шумков.Сегодня на стадионе «Труд» прошли соревнования по легкой атлетике – гонки на колясках, толкание ядра, прыжки в длину, метание копья и эстафета. Здесь же пройдут соревнования по пауэрлифтингу. 22 и 23 июня соревнования по настольному теннису, шашкам, дартсу и волейболу сидя будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».Как подчеркнул Илья Резник, наши спортсмены представляют Иркутскую область и Россию на соревнованиях различного уровня. В июле в Турции пройдут XXIII Сурдлимпийские летние игры, где спортсмены Приангарья будут бороться за медали в дзюдо, греко-римской борьбе, пулевой стрельбе и легкой атлетике.Напомним, организаторами «Парасибириады – 2017» являются Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области, администрация города Иркутска.