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«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске


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Сегодня, 12:38
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«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске

В Иркутске на стадионе «Труд» 21 июня состоялось торжественное открытие Спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2017», в которых принимают участие 124 спортсмена из 11 сибирских регионов. Спортсменов и зрителей приветствовали заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, министр спорта Иркутской области Илья Резник, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Иркутска Дмитрий Эверт, председатель ИООООО «Всероссийское общество инвалидов» Константин Шумков, заместитель министра министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.

В этом году «Парасибириада» в СФО проводится в пятый раз, Иркутская область принимает данные соревнования впервые. Специально для проведения Спортивных игр приехала ведущий специалист отдела по подготовке к Паралимпийским играм аппарата Паралимпийского комитета России, главный классификатор РФ Гузель Идрисова из Санкт-Петербурга.

– Действительно, люди, которые пользуются инвалидными колясками и различными техническими средствами, могут заниматься спортом, работать, создавать семьи и быть всегда активными. Я хочу всем вам пожелать, чтобы вы показали хорошие результаты на иркутской земле. На многих соревнованиях таких, как «Пара-Крым», «ПараСочи», лидерами всегда являются наши сибирские команды, потому что в нас живет сибирский дух и сибирское здоровье, - сказал Константин Шумков.

Сегодня на стадионе «Труд» прошли соревнования по легкой атлетике – гонки на колясках, толкание ядра, прыжки в длину, метание копья и эстафета. Здесь же пройдут соревнования по пауэрлифтингу. 22 и 23 июня соревнования по настольному теннису, шашкам, дартсу и волейболу сидя будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный».

Как подчеркнул Илья Резник, наши спортсмены представляют Иркутскую область и Россию на соревнованиях различного уровня. В июле в Турции пройдут XXIII Сурдлимпийские летние игры, где спортсмены Приангарья будут бороться за медали в дзюдо, греко-римской борьбе, пулевой стрельбе и легкой атлетике.

Напомним, организаторами «Парасибириады – 2017» являются Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области, администрация города Иркутска.

irkobl.ru
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