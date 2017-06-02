Опыт берёт верх



Игорь Григорьев

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Конечно, это дискуссионный вопрос – стоило ли их без поддержки хотя бы двух-трёх опытных игроков бросать в бой против иркутских звезд. Но, очевидно, у наставников наших футболистов своё представление, как должны набираться ума-разума их подопечные. И, надо заметить, они его набираются. Так сложился для ангарской команды календарь турнира - в трёх стартовых турах ей пришлось играть против клубов, которые с большой долей вероятности будут бороться за три медальных комплекта в этом чемпионате.После поражения в первом туре от знаменитого в регионе «Сервико» в своем втором поединке футболисты «Ангары» принимали на домашнем поле команду «Виктория». И если в «Сервико» основу коллектива составляют опытные игроки с ангарской пропиской, то в «Виктории» балом правят усольчане, которые вот уже второй год вынуждены скитаться по чужим клубам, так как своей команды, после того как на реконструкцию закрылся городской стадион, в городе просто нет.И надо сказать, что уверенная игра бывших игроков усольского «Химика» - центрального защитника Станислава КАЦАЛАПОВА и молодого форварда Андрея КУЗЬМЕНКОВА - и стала в этот день решающим аргументом гостей. Первый стал просто непроходимой преградой для молодых ангарских нападающих, имевших перед ним заметное преимущество в возрасте, но так и не сумевших им воспользоваться. Второй же уже на третьей минуте, оставив за спиной всю ангарскую оборону, убежал с центра поля, вышел к воротам и точно пробил в нижний угол – 0:1.Это был один из немногих голевых моментов, которые создали гости до перерыва. А во втором тайме при тридцатиградусной жаре и на раскалившемся к полудню как сковородка синтетическом газоне, по которому босиком вообще ходить было невозможно, они и вовсе не помышляли о каких-то атакующих действиях. Однако свой единственный шанс при подаче мяча с угловой отметки все-таки использовали – 0:2. Так и завершился этот измотавший всех поединок. Вроде и иркутяне в нём на победу не наиграли, но и хозяева поля ничего с возрастной иркутской командой поделать не смогли.В прошлую субботу «Ангара» провела свой третий матч первенства, принимая ещё одного лидера иркутского футбола - команду «Регион».