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Не зная усталости


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Вчера, 11:56
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В то время как группа сильнейших велогонщиков Приангарья принимает участие в престижных соревнованиях, проходящих в городах западных регионов страны, борясь за право попасть в сборные, те, кто остался дома, тоже не скучают.

Не зная усталости
Стоит только во время шоссейной гонки упасть одному – и вот он, завал из неудачников, которые ехали следом и для которых на этом чаще всего гонка и завершается.

Под эгидой всероссийской, областной и межрегиональной федераций, объединяющей профильные спортивные школы Сибири и Дальнего Востока, в середине июня в областном центре прошли очередные этапы кольцевых и шоссейный гонок. Их результаты обострили борьбу в одних видах зачета и подтвердили преимущество очевидных лидеров в других зачётных категориях. Первый этап соревнований в гонке - критериуме, посвященной памяти заслуженного тренера России Анатолия ОЩЕРИНА, прошел ещё весной на набережной Ангары. Второй состоялся на прошлой неделе вновь в Иркутске, на бульваре Гагарина, и участие в нем приняло около сотни представителей ведущих велосипедных школ области, разыгравших награды в двух возрастных категориях у женщин и в трех - у мужчин.

Успешнее других выступили усольчане, завоевавшие две золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Велосипедисты Ангарска выступали двумя командами СДЮСШОР «Сибиряк» и училища олимпийского резерва, и по итогам всех заездов заняли в общекомандном зачете третье и четвертое места соответственно.

В группе спортсменов, 2002 года рождения и старше, в которой состязались девушки, юниорки и женщины и которые преодолевали шесть кругов протяженностью по два километра каждый, бронзовую награду завоевала Дарья ВОЕВОДИНА из спортивной школы «Сибиряк». Копилка наград у мужчин выглядит более увесистой.

В возрастной группе старших юношей, 2001-02 годов рождения, дистанцию в двадцать четыре километра с шестью зачётными финишами быстрее всех преодолел ангарчанин Илья КУЗЬМИН. В группе мужчин и юниоров, 2002 года рождения и старше, ангарские велогонщики заняли сразу две ступеньки на призовом подиуме. Станислав МАЛЬЦЕВ стал победителем соревнований. Николай ИВАНЮК показал второй результат.

Игорь Григорьев, фото автора

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