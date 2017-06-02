Не зная усталости



Игорь Григорьев, фото автора

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Под эгидой всероссийской, областной и межрегиональной федераций, объединяющей профильные спортивные школы Сибири и Дальнего Востока, в середине июня в областном центре прошли очередные этапы кольцевых и шоссейный гонок. Их результаты обострили борьбу в одних видах зачета и подтвердили преимущество очевидных лидеров в других зачётных категориях. Первый этап соревнований в гонке - критериуме, посвященной памяти заслуженного тренера России Анатолия ОЩЕРИНА, прошел ещё весной на набережной Ангары. Второй состоялся на прошлой неделе вновь в Иркутске, на бульваре Гагарина, и участие в нем приняло около сотни представителей ведущих велосипедных школ области, разыгравших награды в двух возрастных категориях у женщин и в трех - у мужчин.Успешнее других выступили усольчане, завоевавшие две золотые, пять серебряных и три бронзовые награды. Велосипедисты Ангарска выступали двумя командами СДЮСШОР «Сибиряк» и училища олимпийского резерва, и по итогам всех заездов заняли в общекомандном зачете третье и четвертое места соответственно.В группе спортсменов, 2002 года рождения и старше, в которой состязались девушки, юниорки и женщины и которые преодолевали шесть кругов протяженностью по два километра каждый, бронзовую награду завоевала Дарья ВОЕВОДИНА из спортивной школы «Сибиряк». Копилка наград у мужчин выглядит более увесистой.В возрастной группе старших юношей, 2001-02 годов рождения, дистанцию в двадцать четыре километра с шестью зачётными финишами быстрее всех преодолел ангарчанин Илья КУЗЬМИН. В группе мужчин и юниоров, 2002 года рождения и старше, ангарские велогонщики заняли сразу две ступеньки на призовом подиуме. Станислав МАЛЬЦЕВ стал победителем соревнований. Николай ИВАНЮК показал второй результат.