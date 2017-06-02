Итоги спортивных игр «Парасибириада – 2017»

К участникам соревнований и зрителям с приветствием обратились заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Иркутска Дмитрий Эверт, председатель ИООООО «Всероссийское общество инвалидов» Константин Шумков. -- отметила Валентина Вобликова.Победителей и призеров «Парасибириады – 2017» по шести видам спорта награждали министр спорта Иркутской области Илья Резник и первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров. В общекомандном зачете по легкой атлетике первое место заняли спортсмены из Забайкальского края, второе место – у Омской области, третье – у Республики Бурятия. По пауэрлифтингу победителем стала команда Иркутской области, на втором месте оказались спортсмены Красноярского края, на третье месте – представители Кемеровской области. По настольному теннису победила сборная Республики Хакасия, второе место – у Забайкальского края, третье – у Бурятии. По шашкам первое место заняли спортсмены Бурятии, второй стала сборная Иркутской области, на третьем месте оказались шашисты Республики Тыва. По дартсу первыми стали спортсмены Бурятии, второе место – у Иркутской области, третье – у Омской области. В волейболе сидя победила Бурятия, второй стала команда Кемеровской области, на третьем месте – Иркутская область. Победителем Спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2017» в общекомандном зачете стала сборная Бурятии.третье место – у команды Забайкальского края. Кубки, медали и грамоты победителям и призерам вручили Валентина Вобликова и Константин Шумков.организаторами «Парасибириады – 2017» являются Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области, администрация города Иркутска. Информационный партнер мероприятия – Медиахолдинг «НТС»: телеканал РЕН ТВ-Иркутск, Авторадио и радио Шансон.