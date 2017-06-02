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Итоги спортивных игр «Парасибириада – 2017»


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Сегодня, 11:35
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Итоги спортивных игр «Парасибириада – 2017»

В Иркутске на площади Дворца спорта «Труд» 23 июня состоялась торжественная церемония закрытия Спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2017». К участникам соревнований и зрителям с приветствием обратились заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Иркутска Дмитрий Эверт, председатель ИООООО «Всероссийское общество инвалидов» Константин Шумков. - За три дня соревнований мы все подружились. То потрясающее чувство поддержки, сопереживания, взаимопомощи, взаимовыручки, которые царили все эти дни, очень вдохновляют. Те победы и достижения, которые вы продемонстрировали, станут для вас новым шагом на этом жизненном пути и, конечно, все вы для нас пример для подражания, пример стойкости духа, мужества, хорошего чувства товарищества, - отметила Валентина Вобликова.

Победителей и призеров «Парасибириады – 2017» по шести видам спорта награждали министр спорта Иркутской области Илья Резник и первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров. В общекомандном зачете по легкой атлетике первое место заняли спортсмены из Забайкальского края, второе место – у Омской области, третье – у Республики Бурятия. По пауэрлифтингу победителем стала команда Иркутской области, на втором месте оказались спортсмены Красноярского края, на третье месте – представители Кемеровской области. По настольному теннису победила сборная Республики Хакасия, второе место – у Забайкальского края, третье – у Бурятии. По шашкам первое место заняли спортсмены Бурятии, второй стала сборная Иркутской области, на третьем месте оказались шашисты Республики Тыва. По дартсу первыми стали спортсмены Бурятии, второе место – у Иркутской области, третье – у Омской области. В волейболе сидя победила Бурятия, второй стала команда Кемеровской области, на третьем месте – Иркутская область. Победителем Спортивных игр Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада – 2017» в общекомандном зачете стала сборная Бурятии. Второе место заняли спортсмены Иркутской области, третье место – у команды Забайкальского края. Кубки, медали и грамоты победителям и призерам вручили Валентина Вобликова и Константин Шумков.

Напомним, организаторами «Парасибириады – 2017» являются Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области, администрация города Иркутска. Информационный партнер мероприятия – Медиахолдинг «НТС»: телеканал РЕН ТВ-Иркутск, Авторадио и радио Шансон.

Минспорта Иркутской области
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