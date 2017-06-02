9 новых мастеров спорта России

Мастером спорта по бодибилдингу стала Светлана Сапунова, которая завоевала серебряную медаль на Кубке России по бодифитнесу среди женщин.По велоспорту-шоссе спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено иркутянину Александру УлитинуОба спортсмена стали победителями чемпионата Сибирского федерального округа по велоспорту-шоссе в индивидуальной гонке на время. Александр Улитин занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» у тренера Юрия Киселева. У Станислава Мальцева тренерами являются Кирилл и Владислав Черемных.По пулевой стрельбе мастером спорта России стал иркутский стрелок Никита Московских, который успешно выступил на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия. Тренируется спортсмен у Елены Чикишевой.стал мастером спорта России по конькобежному спорту. Он занимается в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» у тренера Андрея Бобылева.Мастером спорта России по дзюдо стал Бахриддин Муминов, который в настоящее время тренируется в детско-юношеской спортивной школе «Зенит». Тренеры – Алексей Утенин и Сергей Гончаров.Три спортсмена Иркутской области стали мастерами спорта России по пауэрлифтингу. Это иркутянка Вера Кайнова (тренеры – Иван Жидков и Александр Деханов), Софья Соболевская из Бирюсинска (тренер – Юрий Крук) и Денис Олефир из Нижнеудинска (тренер – Денис Пухов). Все спортсмены успешно выступили на первенстве России по пауэрлифтингу (троеборье) среди юниоров и юниорок, которое прошло в конце января текущего года в Ижевске.