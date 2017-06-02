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9 новых мастеров спорта России


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Вчера, 11:58
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9 новых мастеров спорта России

Министерство спорта России присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» девяти спортсменам Иркутской области, занимающимся бодибилдингом, велоспортом-шоссе, пулевой стрельбой, конькобежным спортом, дзюдо, пауэрлифтингом. Соответствующий приказ от 26 июня 2017 года № 88 нг подписал министр спорта России Павел Колобков.

Мастером спорта по бодибилдингу стала Светлана Сапунова, которая завоевала серебряную медаль на Кубке России по бодифитнесу среди женщин.

По велоспорту-шоссе спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено иркутянину Александру Улитину и ангарчанину Станиславу Мальцеву. Оба спортсмена стали победителями чемпионата Сибирского федерального округа по велоспорту-шоссе в индивидуальной гонке на время. Александр Улитин занимается в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» у тренера Юрия Киселева. У Станислава Мальцева тренерами являются Кирилл и Владислав Черемных.

По пулевой стрельбе мастером спорта России стал иркутский стрелок Никита Московских, который успешно выступил на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия. Тренируется спортсмен у Елены Чикишевой.

Ангарчанин Никита Горяшин стал мастером спорта России по конькобежному спорту. Он занимается в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» у тренера Андрея Бобылева.

Мастером спорта России по дзюдо стал Бахриддин Муминов, который в настоящее время тренируется в детско-юношеской спортивной школе «Зенит». Тренеры – Алексей Утенин и Сергей Гончаров.

Три спортсмена Иркутской области стали мастерами спорта России по пауэрлифтингу. Это иркутянка Вера Кайнова (тренеры – Иван Жидков и Александр Деханов), Софья Соболевская из Бирюсинска (тренер – Юрий Крук) и Денис Олефир из Нижнеудинска (тренер – Денис Пухов). Все спортсмены успешно выступили на первенстве России по пауэрлифтингу (троеборье) среди юниоров и юниорок, которое прошло в конце января текущего года в Ижевске.

Минспорта Иркутской области
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