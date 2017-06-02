С верой в лучшее



Ольга ЛОМАНОВА

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7 семей пришли помериться ловкостью, командной слаженностью и эрудицией. На построении каждая семья представила название - «Апельсинки», «Моряки», «Олимпийцы», «Одуванчики», «Рваные кеды», «Радуга», «Энерджи», девиз команды и эмблему. Семь разных этапов заставляли участников выкладываться по полной, чуть замешкаешься - и соперники наступают на пятки. Каждый конкурс представлял собой командное участие - папа, мама и ребенок. Если не вытягивал первый, то вытягивать команду приходилось остальным участникам. Болельщики с азартом поддерживали участников. Только надо было видеть, с какой самоотверженностью дети бежали к финишу, а ведь это многим не просто сделать, так как некоторые передвигаются на ходунках, при поддержке родителей, кого-то вообще мамочки несут на руках. Спортивная часть закончилась, и началась спортивная викторина. Вопросы были разными: от «где была первая Олимпиада?» до «в каком виде спорта самый тяжелый мяч?». Дети и взрослые поражали своими знаниями.