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В паре с мастером


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Сегодня, 14:15
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На раскаленном песке и под палящим солнцем открытым областным турниром поклонники пляжного волейбола отметили День молодежи.

В паре с мастером
Противостояние команд, составленных из игроков разных поколений для соревнований по пляжному волейболу, - дело обычное.

Участники соревнований комплектовали свои дуэты произвольно, но по правилам системы «Микст». В ней все команды были сформированы по одному принципу - вместе с волейболистами из СДЮСШОР «Ермак» пару формировали девушки из СДЮСШОР «Сибиряк». Так что в этом отношении особого отличия между соперничавшими командами не было.

А вот по уровню мастерства лидеры определились быстро, и дуэт «Ангара», который составили Матвей МАХОНЬКИН и Мария ЕВРЕИНОВА, обыграв всех соперников с одинаковым счетом 2:0, стал победителем соревнований. На втором месте дуэт «Пляжник», третье место в квартете участников досталось команде «Динамо».

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора


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