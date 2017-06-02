В паре с мастером



Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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Участники соревнований комплектовали свои дуэты произвольно, но по правилам системы «Микст». В ней все команды были сформированы по одному принципу - вместе с волейболистами из СДЮСШОР «Ермак» пару формировали девушки из СДЮСШОР «Сибиряк». Так что в этом отношении особого отличия между соперничавшими командами не было.А вот по уровню мастерства лидеры определились быстро, и дуэт «Ангара», который составили Матвей МАХОНЬКИН и Мария ЕВРЕИНОВА, обыграв всех соперников с одинаковым счетом 2:0, стал победителем соревнований. На втором месте дуэт «Пляжник», третье место в квартете участников досталось команде «Динамо».