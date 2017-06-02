Наставника не забыли



Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора

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Это был турнир четырех команд, посвященный памяти известного ангарского тренера Виктора СИРОТИНИНА. Почтить память своего наставника из различных городов страны домой, пусть на несколько дней, приехали те, кому Виктор Александрович дал путевку в большую хоккейную жизнь.Ангарские клубы «Сокол», «Сбербанк», ХК «Ангарск» и усольский «Маяк-Сибна» начали турнир еще в пятницу, в субботний день сыграли даже по две игры, а в воскресенье его завершили матчем за третье место и финальным поединком. Конечно же, составы этих команд на этот раз формировались самым произвольным образом из тех хоккеистов, которые в эти жаркие дни оставались в городе, и тех, кто когда-то занимался у Виктора Сиротинина. Поэтому никто особенно и не удивился, когда в воскресный день лучший вратарь последнего ветеранского турнира Зелимхан СУРАКАТОВ играл не за свой клуб «Маяк-Сибна», сначала в матче за бронзовые медали встав в ворота «Сокола», а через полчаса выехав на лёд уже в фуфайке ХК «Ангарск». А в составе усольского «Маяка-Сибна» вообще не было ни одного усольчанина, зато именно в этом клубе были собраны самые именитые воспитанники Виктора Александровича.