60 не возраст



Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора





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Так и возникла идея проведения первого областного турнира в этом возрастном формате, на который его организаторы пригласили сверстников из Усолья и Братска. Усольчане приехали, братчане по ряду причин от поездки в Ангарск отказались в последний момент.На церемонии открытия соревнований, которые были посвящены памяти известного тренера Петра АНТОНОВА, приняли участие сыновья Петра Дмитриевича. Играть участникам соревнований пришлось в тридцатипятиградусную жару, и первая же встреча изменила предполагавшийся расклад сил. Наспех собравшие свою команду и вроде бы ни на что не претендовавшие усольские ветераны преподнесли сюрприз, за счет самоотверженной игры переиграв явно недооценившую их мастеровитую команду из областного центра – 2:0.