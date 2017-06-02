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60 не возраст


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Сегодня, 14:29
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Поездив друг другу в гости и отыграв несколько товарищеских матчей, ветераны футбола Ангарска и Иркутска, перешагнувшие рубеж шестидесяти лет, решили, что настал момент для более масштабных соревнований.

60 не возраст
Вот так отчаянно штурмовали ворота иркутской команды ангарские ветераны, стараясь забить так нужный им второй гол.

Так и возникла идея проведения первого областного турнира в этом возрастном формате, на который его организаторы пригласили сверстников из Усолья и Братска. Усольчане приехали, братчане по ряду причин от поездки в Ангарск отказались в последний момент.

На церемонии открытия соревнований, которые были посвящены памяти известного тренера Петра АНТОНОВА, приняли участие сыновья Петра Дмитриевича. Играть участникам соревнований пришлось в тридцатипятиградусную жару, и первая же встреча изменила предполагавшийся расклад сил. Наспех собравшие свою команду и вроде бы ни на что не претендовавшие усольские ветераны преподнесли сюрприз, за счет самоотверженной игры переиграв явно недооценившую их мастеровитую команду из областного центра – 2:0.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время», фото автора


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