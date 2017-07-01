В минувшие выходные в Ангарске проходили соревнования по мотокроссу. Соревнования серьёзные: первенство и чемпионат Сибирского федерального округа. Спортсмены приехали из Томской области, Красноярского края, Монголии. В первый день – квалификация, во второй – финальные заезды. Силы и нервы на пределе, техника выходит из строя, но люди не сдаются. Всё, как и в любом другом виде спорта, особенно экстремальном. Почему-то у нас любое серьёзное увлечение превращается в испытание силы духа.«Эпичные кадры!» - восклицали болельщики. Такого действительно больше нигде не увидишь.
Сразу заметили: ангарских спортсменов среди участников было не так много, как в прежние годы. Что случилось? Говорят, дело не только в том, что это чемпионат высокого уровня, туда ещё не каждый может пробиться. Мы в это верить отказываемся, потому что точно знаем: наши спортсмены давно и прочно стоят на пьедестале почёта. Где, к примеру, Евгений ГАЛУШКО, наша звезда? Оказывается, Евгений из Ангарска уехал вместе с ещё одним спортсменом, Вячеславом ДЕМЕНТЬЕВЫМ. Тренируют теперь они детей в городе Сочи, потому что там условия лучше и платят больше. Обидно терять людей, тем более таких!
Вообще мотоспорт, такой красивый и мужественный, в последнее время в нашем городе испытывает серьёзные трудности. Всё дело в том, что заниматься им могут позволить себе далеко не все. Самый маленький мотоцикл, на котором будет кататься мальчишка лет десяти, стоит около 150 тысяч рублей. А ведь к нему нужна ещё и особая экипировка! Существовать в свободном полёте не может ни один вид спорта, к сожалению. Если это не литробол. Аркадий ТЮМЕНЦЕВ, ангарчанин, член известной династии спортсменов, приветствует зрителей.
- Раньше мы получали оборудование от ДОСААФа, -
вспоминают известные тренеры нашего города Эдуард ТЮМЕНЦЕВ и Валерий КРЯЖЕВ. - Это было очень удобно, чтобы парней завлекать. Пришёл, попробовал, испытал свои силы. Если уж точно решил, что это твоё, втянулся, тогда свой мотоцикл покупаешь.
Если уж вспоминать, что было раньше, то стоит сказать, что Ангарск когда-то мог проводить свои собственные соревнования - столько спортсменов занималось у нас в четырёх секциях. Сейчас, оказавшись без какой-либо поддержки, любители мотокросса выживают как могут. Говорят, и на этих соревнованиях собралось не так много участников, как ожидалось, потому что в эти же дни в Барнауле проходили платные гонки. Нельзя винить народ за то, что некоторые предпочли заработать.Мотокросс – опасный спорт. К счастью, в этот раз обошлось без серьёзных травм.- Проводить соревнования – дело дорогое,
- говорят профессионалы. - На сегодняшний день необходимо не менее 200 тысяч рублей. Без поддержки администрации никак не обойтись. В этот раз нам помогли, надеемся, что это был не единичный случай. А пару лет назад вообще приходилось просить деньги по всем знакомым.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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