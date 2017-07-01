Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Сразу заметили: ангарских спортсменов среди участников было не так много, как в прежние годы. Что случилось? Говорят, дело не только в том, что это чемпионат высокого уровня, туда ещё не каждый может пробиться. Мы в это верить отказываемся, потому что точно знаем: наши спортсмены давно и прочно стоят на пьедестале почёта. Где, к примеру, Евгений ГАЛУШКО, наша звезда? Оказывается, Евгений из Ангарска уехал вместе с ещё одним спортсменом, Вячеславом ДЕМЕНТЬЕВЫМ. Тренируют теперь они детей в городе Сочи, потому что там условия лучше и платят больше. Обидно терять людей, тем более таких!Вообще мотоспорт, такой красивый и мужественный, в последнее время в нашем городе испытывает серьёзные трудности. Всё дело в том, что заниматься им могут позволить себе далеко не все. Самый маленький мотоцикл, на котором будет кататься мальчишка лет десяти, стоит около 150 тысяч рублей. А ведь к нему нужна ещё и особая экипировка! Существовать в свободном полёте не может ни один вид спорта, к сожалению. Если это не литробол.вспоминают известные тренеры нашего города Эдуард ТЮМЕНЦЕВ и Валерий КРЯЖЕВ. -Если уж вспоминать, что было раньше, то стоит сказать, что Ангарск когда-то мог проводить свои собственные соревнования - столько спортсменов занималось у нас в четырёх секциях. Сейчас, оказавшись без какой-либо поддержки, любители мотокросса выживают как могут. Говорят, и на этих соревнованиях собралось не так много участников, как ожидалось, потому что в эти же дни в Барнауле проходили платные гонки. Нельзя винить народ за то, что некоторые предпочли заработать.- говорят профессионалы. -