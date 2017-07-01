.
,

Виктор Косачев признан заслуженным работником физической культуры и спорта


0

Сегодня, 13:45
 Количество просмотров: 106
    

Виктор Косачев признан заслуженным работником физической культуры и спорта

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области» присвоено тренеру-преподавателю отделения футбола МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» Виктору Косачеву. Соответствующий указ от 28 июня 2017 года №106-уг подписал Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области» присвоено за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной деятельности, совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений и в связи с Днем физкультурника.

Виктор Косачев начал свою трудовую деятельность в сфере физической культуры и спорта в 1981 году преподавателем физического воспитания СПТУ №34. За 14 лет работы в районном и городском спорткомитетах, отделе по физической культуре и спорту приобрел большой опыт организационной работы. В эти годы он провел ряд спортивно-массовых мероприятий, которые надолго остались в памяти жителей Ангарска – хоккейный «Матч века», турнир по боксу «Золотые перчатки Приангарья» и другие.

С 1998 года Виктор Косачев работает в СДЮСШОР «Сибиряк» в Ангарске. Подготовленные им команды регулярно становились призерами и победителями соревнований различного уровня. В каждом из выпусков по четыре воспитанника Виктора Косачева были приняты в команды мастеров.

Минспорта Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Виктор Косачев признан заслуженным работником физической культуры и спорта
В СВОБОДНОМ ПОЛЁТЕ
60 не возраст
Все новости категории

Реклама


СРОЧНО ТЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
т. 8-950-134-77-30
т. 8-964-809-78-16 _________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
23-летний воришка из Ангарска пошел на поджог
В Ангарске задержан квартирный вор
80 тысяч за снятие порчи
Все новости категории

Общество
43 супружеские пары получили медали «За любовь и верность»
Через расстояния
Не тратя время и нервы
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Статей за Июль 2017 (98)
Статей за Июнь 2017 (324)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru