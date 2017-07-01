Виктор Косачев признан заслуженным работником физической культуры и спорта

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области» присвоено за заслуги в развитии физической культуры и спорта, в организационно-методической, учебно-тренировочной, воспитательной деятельности, совершенствовании системы физического воспитания населения, массового спорта, спорта высших достижений и в связи с Днем физкультурника.Виктор Косачев начал свою трудовую деятельность в сфере физической культуры и спорта в 1981 году преподавателем физического воспитания СПТУ №34. За 14 лет работы в районном и городском спорткомитетах, отделе по физической культуре и спорту приобрел большой опыт организационной работы. В эти годы он провел ряд спортивно-массовых мероприятий, которые надолго остались в памяти жителей Ангарска – хоккейный «Матч века», турнир по боксу «Золотые перчатки Приангарья» и другие.С 1998 года Виктор Косачев работает в СДЮСШОР «Сибиряк» в Ангарске. Подготовленные им команды регулярно становились призерами и победителями соревнований различного уровня. В каждом из выпусков по четыре воспитанника Виктора Косачева были приняты в команды мастеров.