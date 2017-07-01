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Открытие чемпионата СФО по паралимпийской выездке


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Сегодня, 11:52
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Открытие чемпионата СФО по паралимпийской выездке

В деревне Грановщина Иркутского района в конном центре Фонда Тихомировых 11 июля открылись III Международный Байкальский фестиваль конного спорта среди инвалидов и чемпионат Сибирского федерального округа по паралимпийской выездке, в котором принимают участие спортсмены России, Латвии и Монголии.

После торжественного открытия состоялись показательные выступления спортсменов-конников и соревнования по программе «рабочей тропы». Среди спортсменов – как дебютанты, успешно прошедшие отборочные соревнования в своих регионах, так и опытные всадники, имеющие квалификации первого разряда, кандидатов в мастера спорта и мастера спорта России. Россию на соревнованиях представляют команды Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Забайкальского, Красноярского краев, Республики Бурятия. Всего количество участников составляет более 80 человек.

Напомним, с 2013 года Байкальскому фестивалю конного спорта присвоен статус международного. Он проходит один раз в два года.

Соревнования проводятся по Паралимпийской (среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и Специальной Олимпийской (среди спортсменов с нарушениями интеллектуального развития) программам в двух дисциплинах конного спорта – в выездке и «рабочей тропе».

Церемония закрытия фестиваля состоится 14 июля. В 11.30 начнется традиционная дружеская эстафета межу командами участников фестиваля и Правительства Иркутской области. После чего состоится награждение призеров и победителей соревнований, а затем – торжественный прием участников в Правительстве Иркутской области.

irkobl.ru
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