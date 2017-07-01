Водноспортивный комплекс в Иркутске нашел своего хозяина

Водноспортивный комплекс в микрорайоне Солнечный в Иркутске, построенный ПАО «Газпром», приобретен в областную государственную собственность. В настоящее время объект передан в оперативное управление подведомственному министерству спорта области учреждению – ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры». Об этом сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.- До момента передачи объект находился в режиме консервации. Для приема спортсменов и жителей Иркутска и Иркутской области водноспортивный комплекс необходимо расконсервировать – проверить все системы и произвести запуск в рабочий режим. В ближайшее время ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» начнет проводить эти работы,
- отметил Павел Богатырев.
Напомним, водноспортивный комплекс состоит из четырех блоков. В блоке «А» расположен бассейн 25Х12,5 метров, зал для «сухого» плавания, конференц-зал. В блоке «Б» - бассейн 50Х25 метров, 4 раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, трибуны на 1 370 мест. Здесь же находятся помещения администрации комплекса.
В блоке «В» расположены телетрансляционный центр и комментаторская, комбинат общественного питания разных категорий обслуживания со вспомогательными помещениями, детская игровая комната, тренажерный зал, лечебно-восстановительный центр. В блоке «Г» находятся многофункциональный спортивный зал и оздоровительный центр с комплексом бань.
Комплекс соответствует олимпийским стандартам и предназначен для тренировок и сборов спортсменов российских и зарубежных команд, проведения соревнований по водным видам спорта, включая соревнования международного уровня, а также для занятий спортом всех жителей Иркутска и области. irkobl.ru