Водноспортивный комплекс в Иркутске нашел своего хозяина

- отметил Павел Богатырев.Напомним, водноспортивный комплекс состоит из четырех блоков. В блоке «А» расположен бассейн 25Х12,5 метров, зал для «сухого» плавания, конференц-зал. В блоке «Б» - бассейн 50Х25 метров, 4 раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, трибуны на 1 370 мест. Здесь же находятся помещения администрации комплекса.В блоке «В» расположены телетрансляционный центр и комментаторская, комбинат общественного питания разных категорий обслуживания со вспомогательными помещениями, детская игровая комната, тренажерный зал, лечебно-восстановительный центр. В блоке «Г» находятся многофункциональный спортивный зал и оздоровительный центр с комплексом бань.Комплекс соответствует олимпийским стандартам и предназначен для тренировок и сборов спортсменов российских и зарубежных команд, проведения соревнований по водным видам спорта, включая соревнования международного уровня, а также для занятий спортом всех жителей Иркутска и области.