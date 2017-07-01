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Водноспортивный комплекс в Иркутске нашел своего хозяина


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Сегодня, 12:30
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Водноспортивный комплекс в Иркутске нашел своего хозяина

Водноспортивный комплекс в микрорайоне Солнечный в Иркутске, построенный ПАО «Газпром», приобретен в областную государственную собственность. В настоящее время объект передан в оперативное управление подведомственному министерству спорта области учреждению – ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры». Об этом сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

- До момента передачи объект находился в режиме консервации. Для приема спортсменов и жителей Иркутска и Иркутской области водноспортивный комплекс необходимо расконсервировать – проверить все системы и произвести запуск в рабочий режим. В ближайшее время ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» начнет проводить эти работы, - отметил Павел Богатырев.

Напомним, водноспортивный комплекс состоит из четырех блоков. В блоке «А» расположен бассейн 25Х12,5 метров, зал для «сухого» плавания, конференц-зал. В блоке «Б» - бассейн 50Х25 метров, 4 раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, трибуны на 1 370 мест. Здесь же находятся помещения администрации комплекса.

В блоке «В» расположены телетрансляционный центр и комментаторская, комбинат общественного питания разных категорий обслуживания со вспомогательными помещениями, детская игровая комната, тренажерный зал, лечебно-восстановительный центр. В блоке «Г» находятся многофункциональный спортивный зал и оздоровительный центр с комплексом бань.

Комплекс соответствует олимпийским стандартам и предназначен для тренировок и сборов спортсменов российских и зарубежных команд, проведения соревнований по водным видам спорта, включая соревнования международного уровня, а также для занятий спортом всех жителей Иркутска и области.

irkobl.ru
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