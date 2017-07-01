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Семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике


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Сегодня, 12:50
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Семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике

Спортсмены Иркутской области завоевали семь медалей на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 24 лет. Соревнования проходили с 4 по 9 июля во Владимире.

Среди юниорок в весовой категории свыше 75 кг первое место в сумме двоеборья в 209 кг заняла уроженка Зимы Таисия Чижикова. С результатом 90 кг в рывке она завоевала серебряную медаль, в толчке, показав результат 119 кг, выиграла золотую медаль. Тренер спортсменки – Павел Блинов.

В весовой категории 56 кг среди юниоров в сумме двоеборья третье место занял Виктор Любимов из Саянска, его результат составил 195 кг. Кроме того, с результатом 90 кг в рывке Виктор стал обладателем серебряной медали. Спортсмен тренируется у Владимира Любимова.

В весовой категории свыше 105 кг иркутянин Юрий Ахмедьянов стал третьим с результатом в сумме двоеборья 371 кг. В рывке с результатом 171 кг Юрий занял второе место. Тренером спортсмена является Евгений Шишлянников.

По результатам соревнований Таисия Чижикова и Юрий Ахмедьянов прошли отбор на первенство Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 21 года, которое пройдет с 6 по 12 ноября в Албании.

irkobl.ru
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