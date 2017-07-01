Победитель первенства мира по пауэрлифтингу из поселка Залари

Александр Каптуров победил, набрав в сумме троеборья 630 кг. В приседаниях Александр выиграл золотую медаль с результатом 242,5 кг, в жиме лежа с результатом 130 кг завоевал бронзовую медаль, а в тяге становой занял первое место с результатом 257,5 кг.Александр Каптуров – студент первого курса магистратуры Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Он тренируется под руководством Валерия Володько в областной спортивной школе «Спарта».