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Победитель первенства мира по пауэрлифтингу из поселка Залари


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Сегодня, 13:53
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Победитель первенства мира по пауэрлифтингу из поселка Залари

Уроженец поселка Залари, мастер спорта России Александр Каптуров стал победителем первенства мира по пауэрлифтингу среди студентов в весовой категории до 74 килограммов. Соревнования с 10 по 15 июля проходят в городе Потчефструм в Южно-Африканской Республике.

Александр Каптуров победил, набрав в сумме троеборья 630 кг. В приседаниях Александр выиграл золотую медаль с результатом 242,5 кг, в жиме лежа с результатом 130 кг завоевал бронзовую медаль, а в тяге становой занял первое место с результатом 257,5 кг.

Александр Каптуров – студент первого курса магистратуры Иркутского филиала Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Он тренируется под руководством Валерия Володько в областной спортивной школе «Спарта».

Минспорта Иркутской области
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