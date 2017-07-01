Ангарская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Европы

Ангарская спортсменка Елена Юркина завоевала бронзовую медаль на Кубке Европы по дзюдо, который с 15 по 16 июля проходил в Саарбрюккене в Германии. Елена выступала в весовой категории до 57 килограммов.
Первое место в этой весовой категории заняла Сара Харачи из Франции. Серебряным призером стала румынская спортсменка Лоредана Охаи.
Елена Юркина занимается дзюдо в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» в Ангарске. Тренером спортсменки является Сергей Губарь.