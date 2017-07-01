СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Кто в Ангарске самый спортивный

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Начиналась «ночь» рано, в семь часов вечера. Судя по количеству участников (а их было около 300 человек!), можно было бы начать и пораньше, чтобы уложиться до окончания движения городского транспорта. Потому что ночь – это, конечно, здорово. Но если думать о безопасности, то надо обеспечивать проезд. Тем более что до конца соревнований (а последней была как раз танцевальная битва) остались как назло совсем дети, причём не все были с родителями. Даже экипаж полиции уже уехал, а они всё веселились под светом прожекторов. Кто проверил, все ли потом благополучно добрались домой? Тут, конечно, очень кстати пришёлся бы хотя бы один автобус, который мог развести по основным остановкам. Тем более что одним из спонсоров мероприятия была автоколонна 1948.Если отвлечься от некоторых организационных промахов, то было на что посмотреть. Наверное, ещё ни разу эта площадка не собирала столько спортсменов одновременно. В одном углу метают гранаты и тягают гири. В другом - стартуют забеги на 60 и 100 метров. В третьем - прыгают в длину, стреляют из лазерного ружья, отжимаются и подтягиваются, в четвёртом - стартует бег с препятствиями, то есть соревнования по паркуру. Болельщики и зрители перетекали от одного вида состязаний к другому. Некоторые, увидев, что всё не так сложно, тут же регистрировались и вливались в ряды участников.Конечно, самым зрелищным был воркаут. Говоря по-русски, это спорт на турниках. То есть отжимания и подтягивания, самое сложное – подтягивание с выходом на две прямые руки. Вокруг специально привезённых турников толпились спортивного вида мужчины. Считали чуть ли не хором. Поддерживали друг друга. Для оценки собственных возможностей скажем, что победитель в самой сложной категории Павел СТЕПАНОВ сделал 26 повторений. Есть на кого равняться!Кто они, все эти спортивные мужчины и что их сюда привело? Алексей РЕХТИН, занявший третье место в той же самой сложной категории, профессионально никаким спортом не занимается, только активно ходит в тренажёрный зал. Работает слесарем-наладчиком. Пришёл испытать свои силы, попробовал и сразу оказался в числе лучших.