Они всё-таки плывут!

29 июля в Листвянке впервые пройдет массовый заплыв по Байкалу. Поучаствовать в нем уже пожелали больше 80 человек со всей страны и ближнего зарубежья.



- Спортсмены поплывут две дистанции: 1 морская миля – это 1,8 километра и 5 километров, - рассказал нашей газете один из организаторов мероприятия Baikal Swim на Байкале Макс ДИГАС. - Милю вдоль берега решили плыть 30 человек. Остальные заявились на большую дистанцию - будут пересекать Байкал. Старт в 13.30 с галечного пляжа, расположенного напротив сцены с парусами.

Тот, кто хочет проверить свои силы, может еще в ближайшие дни успеть зарегистроваться на сайте https://baikalswim.com/. Напоминаем, для участия в подобном мероприятии нужны крепкая физическая форма (примерно как у космонавтов), а также серьёзная закалка! Лучше приехать на этот заплыв в качестве болельщика. Не каждый день в Байкале народ плавает, особенно в таком количестве.



Галина ЛЕМЗЯКОВА