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Они всё-таки плывут!


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Вчера, 09:53
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29 июля в Листвянке впервые пройдет массовый заплыв по Байкалу. Поучаствовать в нем уже пожелали больше 80 человек со всей страны и ближнего зарубежья.

- Спортсмены поплывут две дистанции: 1 морская миля – это 1,8 километра и 5 километров, - рассказал нашей газете один из организаторов мероприятия Baikal Swim на Байкале Макс ДИГАС. - Милю вдоль берега решили плыть 30 человек. Остальные заявились на большую дистанцию - будут пересекать Байкал. Старт в 13.30 с галечного пляжа, расположенного напротив сцены с парусами.
Тот, кто хочет проверить свои силы, может еще в ближайшие дни успеть зарегистроваться на сайте https://baikalswim.com/. Напоминаем, для участия в подобном мероприятии нужны крепкая физическая форма (примерно как у космонавтов), а также серьёзная закалка! Лучше приехать на этот заплыв в качестве болельщика. Не каждый день в Байкале народ плавает, особенно в таком количестве.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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