Вплавь по Ангаре

Инициатор заплыва – 43-летний иркутянин Андрей БУГАЙ, президент клуба зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы», рассказал нашей газете:- В заплыве участвовали 8 иркутян и 2 жителя Китая. Стартовали от Глазковского моста в Иркутске. Финишировать планировали в промзоне Ангарска, но потом продлили дистанцию до лодочной станции. Получилось 49 километров 800 метров. Температура воды была от 12 до 14 градусов. Нас сопровождали спасатели на надувной лодке и спасательном плоту. Их помощью никто не воспользовался. В воде мы провели 30 часов: 20 часов в субботу, ни разу не выходя на берег, и 10 часов в воскресенье. Ели и пили горячий чай прямо в Ангаре.Ночевали пловцы в палатках на берегу, недалеко от деревни Зуй. Накануне заплыва, в пятницу, они на лодочной станции припарковали машины, чтобы домой вернуться традиционным способом. Андрей занимается моржеванием 8 лет. Признается, что с детства любит холод. Для того чтобы привлечь к плаванию в холодной воде не только иркутян, планирует в сентябре открыть центр закаливания в Листвянке. Помещение под него арендовано на берегу Байкала, рядом с дайвинг-центром, через дорогу от которого установлен медведь. Приглашаются все желающие.