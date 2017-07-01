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Шевелитесь!


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Вчера, 19:56
 Количество просмотров: 84
    

Куда уехать на велосипеде

Ходить в спортзал летом – просто кощунство. Но и спорт заменить позой тюленя тоже не выход. Надо успевать объединять здоровый образ жизни и свежий воздух. Поэтому быстренько садитесь на велосипед и шевелите ногами!

Руководитель общественной организации «Вело-Ангарск» Антон ПОЛЯКОВ подобрал три маршрута, которые надо успеть пройти за наше короткое сибирское лето. Первый для самых отважных — от станции «Трудный», за Иркутском, до станции «Орлёнок». До места старта доезжаете на электричке, потом уже своим ходом. Подробности маршрута можно узнать в Интернете, он очень популярный.
Второй маршрут от нового Китойского моста до лагеря «Здоровье». Ехать нужно не по трассе, а по тропинке в лесу, она идёт вдоль дороги, справа от неё. Ну и третий, самый популярный среди велосипедистов: от старого Китойского моста до нового. Дорога просёлочная, тоже очень живописная.
 — Ехать нужно вдоль Китоя, там отчётливо видна тропинка, так что не заблудитесь, — уверен Антон.

Полина Графова

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