Железные люди

Плывут, едут, бегут

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Говорят, что больше, чем у нас, триатлонистов собирается только на соревнованиях в Санкт-Петербурге. В миллионнике проверить себя на выносливость приходит около 300 человек.Вообще это был тот редкий случай, а может, даже единственный в году, когда Еловское водохранилище походило на настоящий цивилизованный пляж. Открытые кафе с мангалами, повара, бары с безалкогольными напитками, подстриженная трава и вылизанный дочиста пляж. Даже туалеты поставили! Для аборигенов водохранки – дело невиданное. В обычные дни такого, конечно, не бывает, хотя отдыхающих много. В общем, что касается организации, все было как надо. Жалко только, что всего один день.Триатлон – это спортивное троеборье. Нужно на скорость проплыть, проехать на велосипеде и пробежать кросс. В этом году организаторы предложили участникам две дистанции. Основную - 750 метров по воде, 20 километров на велосипеде и 5,6 км бега. И облегчённую - 375 метров по воде, 10 км на велосипеде и 2,8 километра бега. Из-за тяжелых, а порой нечеловеческих нагрузок профессиональных триатлонистов называют железными людьми. Кажется, они такие и есть.Основной забег – самый массовый и зрелищный. Такого количества мужчин в трусах мало где еще можно увидеть. В основном все молодые, но есть и опытные.- Назло правительству нужно жить как можно дольше. Этим я и занимаюсь. За плечами 80 летних марафонов и 42 лыжных. Так что для меня этот триатлон – тараканьи бега, - признался нашей редакции 72-летний (!) Виктор НИКОНОВ, кандидат в мастера спорта по альпинизму.Уже после первого этапа - заплыва стало ясно, что гости из Красноярска приехали к нам не отдыхать. Они первыми вышли из воды, первыми сели на велосипеды, первыми приехали. Интрига развалилась, не успев сформироваться. Красноярская команда - это 9 человек, в т.ч. три мастера спорта по триатлону и член президиума федерации триатлона России, обладатель 10 титулов Ironman Владимир МУСИЕНКО. А Ironman – это трасса в 10 раз тяжелее той, что была в Ангарске, на её преодоление спортсменам даётся 17 часов, а соревнования заканчиваются глубокой ночью. Человека с таким опытом в других командах просто не было. Владимир Мусиенко признался нашей газете, что победную тактику чемпионы разработали ещё дома.- У нас была ставка на плавание. Делали упор ещё на транзитных этапах, когда после воды пересаживаешься на велосипед. Многие спортсмены, как я заметил, тратили по нескольку минут на переодевание, ковырялись там. Мы уже натренированные – за несколько секунд собирались и уезжали на дистанцию.В Ангарске триатлон хоть и является самым массовым спортивным мероприятием, но сильно коммерческим. Как такового вида спорта в городе нашем не существует: на дистанцию выходят лыжники, альпинисты, легкоатлеты. Каждый должен заплатить стартовый взнос по 900 рублей. Велосипед, шлем и вся атрибутика свои.- Это совершенно небольшие взносы. В Сочи, чтобы пройти олимпийский марафон, собирают по 9 тысяч в льготный период регистрации, а в день старта нужно будет заплатить уже 15 тысяч рублей, - объясняет нашей газете один из организаторов ангарского триатлона, депутат Думы АГО Артём ДЕТЫШЕВ.В сравнении с олимпийской столицей, может, оно и правда ничего. Но соревнования-то проходили в Ангарске. Оправдывает сборы только то, что победитель получает хороший денежный приз – 20 тысяч рублей среди мужчин, 15 тысяч среди женщин. Призовой фонд составил около 150 тысяч рублей. Большая часть этих денег уехала в Красноярск. Первое место – Иван ТИТОВ, второе – Дмитрий БАШУН, третье – Рафаэль ИСМАИЛОВ. Все мастера спорта, все из Красноярска.