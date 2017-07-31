Не лезьте в Китой!



Игорь КАРИН

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

- говорит Владимир.объясняет победитель. -Ангарчанином Владимир стал недавно, переведен из ГИМС Усолья. А до ГИМС он работал в другой инспекции, охраняющей рыбные ресурсы. А там желающих поддать газу и скрыться от назойливого товарища в фуражке хоть отбавляй.Свои права на вождение лодки он получил в 16 лет (сейчас можно только с 18) и за все время вождения не получил ни одного прокола.Владимир вспоминает, как перевез семью в Ангарск и ознакомился с новым местом работы.