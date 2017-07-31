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Не лезьте в Китой!


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31 июля 2017
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На пятом областном чемпионате по водномоторному спорту победил ангарчанин Владимир АГАФОНОВ, начальник отделения государственной инспекции по маломоторным судам (ГИМС) по Ангарскому округу.

- Это уже пятый чемпионат, и я во всех принимал участие, - говорит Владимир. Суть не в статусе события, а в программе, - объясняет победитель. - Например, в этот раз было два этапа по гонке на скорость и гонке с маневром. Как при сдаче на права в автошколе. «Змейки», «восьмерки» и прочие фигуры. Только помечены они не пирамидками, а буями. И скорость порой доходит до 60 км в час. Третий этап – оказание первой медпомощи.

Ангарчанином Владимир стал недавно, переведен из ГИМС Усолья. А до ГИМС он работал в другой инспекции, охраняющей рыбные ресурсы. А там желающих поддать газу и скрыться от назойливого товарища в фуражке хоть отбавляй.

Свои права на вождение лодки он получил в 16 лет (сейчас можно только с 18) и за все время вождения не получил ни одного прокола.
Владимир вспоминает, как перевез семью в Ангарск и ознакомился с новым местом работы.

Игорь КАРИН

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