Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017

Воспитанник дворца спорта «Юность» города Иркутска Антон Цицарев завоевал золотую медаль VIII летней спартакиада учащихся России 2017 в прыжках на батуте. Соревнования прошли с 26 по 29 июля в Краснодаре и собрали более 100 участников из 27 регионов страны.
Золотую медаль иркутский акробат завоевал в дисциплине «двойной минитрамп» в возрастной категории 13-17 лет. На втором месте спортсмен из Белгородской области Михаил Юрьев. Бронзовым призером спартакиады стал Владислав Сакиркин, представляющий Хабаровский край.
Иркутянка Анастасия Кравцова заняла пятое место в прыжках на акробатической дорожке и шестое – в прыжках на двойном минитрампе.
«От Иркутской области выступали только два спортсмена. В общекомандном зачете они заняли 12 место из 27 регионов. Это очень хороший результат, поскольку в других командах было по семь и более спортсменов», - рассказала тренер-преподаватель дворца спорта «Юность» Полина Рогачева.