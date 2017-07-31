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Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017


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Вчера, 14:04
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Золотая медаль с летней спартакиады учащихся России 2017

Воспитанник дворца спорта «Юность» города Иркутска Антон Цицарев завоевал золотую медаль VIII летней спартакиада учащихся России 2017 в прыжках на батуте. Соревнования прошли с 26 по 29 июля в Краснодаре и собрали более 100 участников из 27 регионов страны.

Золотую медаль иркутский акробат завоевал в дисциплине «двойной минитрамп» в возрастной категории 13-17 лет. На втором месте спортсмен из Белгородской области Михаил Юрьев. Бронзовым призером спартакиады стал Владислав Сакиркин, представляющий Хабаровский край.

Иркутянка Анастасия Кравцова заняла пятое место в прыжках на акробатической дорожке и шестое – в прыжках на двойном минитрампе.

«От Иркутской области выступали только два спортсмена. В общекомандном зачете они заняли 12 место из 27 регионов. Это очень хороший результат, поскольку в других командах было по семь и более спортсменов», - рассказала тренер-преподаватель дворца спорта «Юность» Полина Рогачева.

Минспорта Иркутской области
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