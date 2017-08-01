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Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою


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Сегодня, 13:37
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Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою

Четыре медали завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате Европы по универсальному бою. Соревнования прошли с 26 по 29 июля в городе Петрич в Болгарии.

В составе сборной команды России выступали два иркутских бойца. Артем Курильский в весовой категории до 95 кг стал победителем в двух дисциплинах: «лайт» и «классика». Иван Дусмеев в весовой категории до 70 кг завоевал золотую медаль в «классике» и серебряную в «лайте». Оба спортсмена занимаются в спортивном клубе ЦСКА города Иркутска.

«Для ребят это второй чемпионат Европы. Артем стал трехкратным чемпионом Европы. А Иван собрал полный комплект медалей – «бронзу», «серебро» и «золото». Следующий старт у спортсменов уже осенью – чемпионат мира, который пройдет в Медыни», - рассказал тренер спортсменов Игорь Старухин

Минспорта Иркутской области
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