Четыре медали с чемпионата Европы по универсальному бою

В составе сборной команды России выступали два иркутских бойца. Артем Курильский в весовой категории до 95 кг стал победителем в двух дисциплинах: «лайт» и «классика». Иван Дусмеев в весовой категории до 70 кг завоевал золотую медаль в «классике» и серебряную в «лайте». Оба спортсмена занимаются в спортивном клубе ЦСКА города Иркутска.- рассказал тренер спортсменов Игорь Старухин