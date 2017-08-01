«Оранжевый мяч» в Иркутске

«Баскетбол для Иркутской области – это культовый вид спорта. У нас с 70-х годов выступают команды на самом высоком профессиональном уровне. Отдельно хочу отметить успех баскетбольной команды «Иркут». Надеюсь, что и в новом сезоне они, как минимум, повторят свой результат. Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» показывают, что у жителей Иркутской области – как молодежи, так и взрослых, есть интерес к этому виду спорта и неплохой уровень подготовки», - отметил на турнире министр спорта Иркутской области Илья Резник.Среди юношей до 16 лет первое место заняла команда «Молоко» из Иркутска, на втором – ДЮСШ-4 (Иркутск) и третье место – у команды из Зимы. Среди девушек в этой же возрастной категории первое место присудили команде из Зимы. Среди спортсменов 17-18 лет у юношей на первой строчке команда МТС-Б из Иркутска, на второй – спортсмены из Усолья-Сибирского, третье место заняла команда из поселка Маркова Иркутского района. Среди девушек 17-18 лет лидером стала команда областного центра «Иркутяночка».В категории мужчины старше 18 лет места распределились следующим образом: первое место – команда «Просто» (Шелехов), второе место – «Ник в кубе» (Иркутск), третье – «Сисеба» (Иркутск). В женской части турнира победила команда Иркутского государственного университета, на втором месте – «Смешарики» (Иркутск).Все победители и призеры были награждены дипломами, медалями и кубками.На территории России «Оранжевый мяч» проводится с 2004 года, в Иркутской области – с 2005 года. Традиционно турнир приурочен ко Дню физкультурника. Организаторами соревнований «Оранжевый мяч» выступили Министерство спорта России, министерство спорта Иркутской области, ОГБУ «Ресурсно-методической центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» и федерация баскетбола Иркутской области.Информационный партнер мероприятия – Медиахолдинг «НТС»: телеканал РЕН ТВ-Иркутск, Авторадио и радио Шансон.