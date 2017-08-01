Четыре серебряных и одну бронзовую медали завоевали велогонщики Иркутской области на всероссийских соревнованиях в Твери и чемпионате и первенстве России по велоспорту-шоссе в Воронеже. Об этом 14 августа 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Усольчанин Евгений Якуба на всероссийских соревнованиях, проходивших 12 и 13 августа в Твери, занял третье место на дистанции 40 км в гонке-критериум. Золотую медаль на этой дистанции завоевал московский велосипедист Александр Шакотько. Второе место – у Евгения Викулова из Санкт-Петербурга. По итогам соревнований Евгений Якуба отобрался в юношескую сборную страны.



На чемпионате и первенстве России, которые прошли 12-13 августа в Воронеже, четыре серебряные медали завоевали спортсменки из Усолья-Сибирского и Шелехова. На первенстве России усольчанки Ксения Шаманова и Валерия Никонорова пришли вторыми в парной гонке на 25 км. Такой же результат в парной гонке на этой же дистанции показали Татьяна Шаманова из Усолья-Сибирского и Анастасия Пляскина из Шелехова на чемпионате России.



"Байкал Инфо".