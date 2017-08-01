В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области

- рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.Соревнования пройдут в личном, командном, общекомандном первенствах. Команды будут состязаться в следующих видах спорта:Кроме того, в рамках Спартакиады состоятся соревнования спортивных семей, в которые будут включеныУчастники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Спартакиады, награждаются медалями и грамотами министерства спорта Иркутской области. Команды трудовых коллективов, занявшие 1-3 места в командном и общекомандном зачетах, награждаются медалями, кубками, грамотами министерства и призами Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов».