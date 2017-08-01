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В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области


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Вчера, 13:50
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В Ангарске пройдет Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области

В Ангарском городском округе на базе спортивно-оздоровительного комплекса Училища олимпийского резерва с 25 по 27 августа состоится Спартакиада трудовых коллективов Иркутской области, в которой примут участие команды предприятий и организаций региона. Спартакиада проводится с целью укрепления здоровья и привлечения экономически активного населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

«Министерство спорта области особое внимание уделяет развитию массового спорта и популяризации занятий физической культурой и спортом среди жителей Приангарья. Ежегодно в Спартакиаде принимают участие команды крупнейших предприятий и учреждений. В этом году заявки уже подали команды Главного управления МЧС России по Иркутской области, Ангарской нефтехимической компании, Иркутского авиационного завода и другие организации», - рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Соревнования пройдут в личном, командном, общекомандном первенствах. Команды будут состязаться в следующих видах спорта: гиревой спорт, волейбол, легкая атлетика, плавание, шахматы, настольный теннис, перетягивание каната. Кроме того, в рамках Спартакиады состоятся соревнования спортивных семей, в которые будут включены дартс, легкоатлетическая эстафета, настольный теннис, шашки.

Участники, занявшие 1-3 места в личных видах программы Спартакиады, награждаются медалями и грамотами министерства спорта Иркутской области. Команды трудовых коллективов, занявшие 1-3 места в командном и общекомандном зачетах, награждаются медалями, кубками, грамотами министерства и призами Союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов».

Минспорта Иркутской области
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