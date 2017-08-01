Стали мастерами спорта России международного класса

Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» двум спортсменам Иркутской областиеще 15 спортсменов Приангарья стали мастерами спорта России. Соответствующие приказы от 28 июля 2017 года №№ 105 нг и 106 нг подписал Министр спорта России Павел Колобков.Свою карьеру она начинала в легкой атлетике, и в 2016 году Анастасия стала чемпионкой России по легкой атлетике в беге на 200 метров, затем перешла в бобслей. В настоящее время спортсменка занимается бобслеем в областной Школе высшего спортивного мастерства. Ее тренеры – Альберт Потапов и Александр Зубков. В январе 2017 года в Винтерберге в Германии Анастасия стала серебряным призером чемпионата Европы по бобслею в двойках. Это «серебро» стало первым в истории, выигранным россиянками на чемпионатах Европы по бобслею.Олег Кузнецов является уроженцем Иркутска. Он занимается тхэквондо у Алексея и Татьяны Палкиных в областной Школе высшего спортивного мастерства. Олег Кузнецов – действующий чемпион России по тхэквондо, победитель и призер многих международных турниров. В частности, в весовой категории свыше 87 килограммов Олег выиграл рейтинговый международный турнир по тхэквондо, который состоялся в феврале этого года в Объединенных Арабских Эмиратах.Спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено следующим спортсменам Иркутской области: по бильярдному спорту – Владимиру Шафирову, по велосипедному спорту – Сергею Барушко и Павлу Острикову, по прыжкам на батуте – Льву Димитрову и Анастасии Шаманской, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – Алексею Дудкову, Ивану Петрику и Сергею Тихонову, по стрельбе из лука – Дарье Осташкиной и Николаю Семенову, по универсальному бою – Павлу Бондаровичу, Ангелине Зябловой, Владиславу Маслакову, Кристине Смирновой и Никите Хамидулину.