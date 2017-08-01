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Стали мастерами спорта России международного класса


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Сегодня, 13:52
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Стали мастерами спорта России международного класса

Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» двум спортсменам Иркутской области Анастасии Кочержовой и Олегу Кузнецову, еще 15 спортсменов Приангарья стали мастерами спорта России. Соответствующие приказы от 28 июля 2017 года №№ 105 нг и 106 нг подписал Министр спорта России Павел Колобков.

Стали мастерами спорта России международного класса

Анастасия Кочержова является уроженкой Ангарска. Свою карьеру она начинала в легкой атлетике, и в 2016 году Анастасия стала чемпионкой России по легкой атлетике в беге на 200 метров, затем перешла в бобслей. В настоящее время спортсменка занимается бобслеем в областной Школе высшего спортивного мастерства. Ее тренеры – Альберт Потапов и Александр Зубков. В январе 2017 года в Винтерберге в Германии Анастасия стала серебряным призером чемпионата Европы по бобслею в двойках. Это «серебро» стало первым в истории, выигранным россиянками на чемпионатах Европы по бобслею.

Олег Кузнецов является уроженцем Иркутска. Он занимается тхэквондо у Алексея и Татьяны Палкиных в областной Школе высшего спортивного мастерства. Олег Кузнецов – действующий чемпион России по тхэквондо, победитель и призер многих международных турниров. В частности, в весовой категории свыше 87 килограммов Олег выиграл рейтинговый международный турнир по тхэквондо, который состоялся в феврале этого года в Объединенных Арабских Эмиратах.

Спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено следующим спортсменам Иркутской области: по бильярдному спорту – Владимиру Шафирову, по велосипедному спорту – Сергею Барушко и Павлу Острикову, по прыжкам на батуте – Льву Димитрову и Анастасии Шаманской, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – Алексею Дудкову, Ивану Петрику и Сергею Тихонову, по стрельбе из лука – Дарье Осташкиной и Николаю Семенову, по универсальному бою – Павлу Бондаровичу, Ангелине Зябловой, Владиславу Маслакову, Кристине Смирновой и Никите Хамидулину.

Минспорта Иркутской области
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