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Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике


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Сегодня, 12:24
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Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

Иркутянин, мастер спорта России Дмитрий Иванов занял первое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов старшего возраста. Соревнования проходили с 17 по 20 августа в шведском городе Хальмстад.

В весовой категории до 95 килограммов чемпионом Европы стал Дмитрий Иванов с результатом 267 кг в сумме двоеборья. В рывке результат Дмитрия составил 115 кг, в толчке – 152 кг. Второе и третье места в этой весовой категории заняли шведские штангисты.

Дмитрий Иванов занимается под руководством Заслуженного тренера России Сергея Горбачевского.

Минспорта Иркутской области
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