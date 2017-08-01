Иркутянин стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике

В весовой категории до 95 килограммов чемпионом Европы стал Дмитрий Иванов с результатом 267 кг в сумме двоеборья. В рывке результат Дмитрия составил 115 кг, в толчке – 152 кг. Второе и третье места в этой весовой категории заняли шведские штангисты.Дмитрий Иванов занимается под руководством Заслуженного тренера России Сергея Горбачевского.