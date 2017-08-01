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Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России


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Сегодня, 12:07
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Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России

Областная спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье» заняла третье место по итогам конкурса, проведенного Некоммерческой благотворительной организацией «Фонд поддержки олимпийцев России», для поддержки специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих подготовку кандидатов в сборные команды России. За третье место учреждению присужден грант в размере 700 тыс. рублей. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

- Областная спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье», подведомственная министерству спорта Иркутской области, участвовала в конкурсе Фонда поддержки олимпийцев России второй раз. В прошлом году школа не заняла призового места на конкурсе, но по решению фонда получила дополнительный грант. В этом году Спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье» стала бронзовым призером. На полученные средства будет приобретен спортивный инвентарь для отделения пулевой стрельбы, - отметил Илья Резник.

Как пояснил министр, в частности, школа планирует приобрести на средства гранта спортивные пневматические пистолеты, стрелковые монокли с диафрагмой, патроны.

Глава ведомства напомнил, что воспитанники этой школы показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях по пулевой стрельбе. Так, Валерия Кладовикова в этом году стала двукратным бронзовым призером XXIII Сурдлимпийских летних игр, Артем Черноусов завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в Словении, Надежда Колода - победитель первенства Европы по стрельбе из пневматического пистолета, бронзовый призер первенства Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.

Минспорта Иркутской области
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