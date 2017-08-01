Получили грант Фонда поддержки олимпийцев России

- отметил Илья Резник.Как пояснил министр, в частности, школа планирует приобрести на средства гранта спортивные пневматические пистолеты, стрелковые монокли с диафрагмой, патроны.Глава ведомства напомнил, что воспитанники этой школы показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях по пулевой стрельбе. Так, Валерия Кладовикова в этом году стала двукратным бронзовым призером XXIII Сурдлимпийских летних игр, Артем Черноусов завоевал золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы в Словении, Надежда Колода - победитель первенства Европы по стрельбе из пневматического пистолета, бронзовый призер первенства Европы по стрельбе из малокалиберного оружия.