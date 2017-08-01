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«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске


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Вчера, 12:15
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«Силовая эстафета ГТО» прошла в Иркутске

«Силовая эстафета ГТО» прошла 19 августа на стадионе «Труд» в Иркутске. Участие в соревнованиях приняли семь команд.

Эстафета состояла из нескольких этапов, в каждом из которых участвовал один представитель от команды: каждый участник по очереди бежал дистанцию в 200 метров выполняя промежуточное испытание, затем касанием руки передавал эстафету следующему спортсмену. Мужчины выполняли 13 подтягиваний или 40 рывков гири с одной сменой рук, женщины – 14 отжиманий от пола или 40 подъёмов туловища.

Победу одержала команда «Дорпрофжел», показав блестящую технику исполнения упражнений и самый быстрый результат эстафеты – 4 минуты 52 секунды. Второе место заняла команда «Red Bull'ku» (4 минуты 57 секунд), третье место у команды «Неудержимые» (5 минут 2 секунды).

Минспорта Иркутской области
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