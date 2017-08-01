19 медалей на первенстве России по грэпплингу

В активе сборной команды Иркутской области восемь золотых, три серебряных и восемь бронзовых медалей. Два «золота» завоевала Валерия Шувалова в дисциплинах «ги» и «но-ги» среди девушек 16-17 лет в весовой категории до 56 кг. В этой же возрастной категории в весе свыше 65 кг также в двух дисциплинах победила Маргарита Шукшина. Руслан Старина победил в дисциплине «но-ги» среди юношей 18-19 лет в весе до 77 кг. В возрастной категории 16-17 лет в весе до 58 кг в «ги» первое место занял Герман Котляров. В этой же возрастной категории в весе до 52 кг среди девушек золотую медаль в «ги» и бронзовую награду в «но-ги» завоевала Анастасия Дудина. Виктория Пежемская среди девочек 12-13 лет в категории до 50 кг стала третьей в «ги» и первой в «но-ги».Серебряными призерами первенства стали Екатерина Градобоева – в «ги» среди девушек 16-17 лет в весе свыше 65 кг и Данила Корзун – в «ги» среди юношей 14-15 лет в весе до 42 кг. Каролина Меркушева среди девушек 12-13 лет до 46 кг заняла второе место в «но-ги» и третье – в «ги». Также на третью ступень пьедестала поднялись Дмитрий Рыбников – две медали в «ги» и «но-ги» среди участников 14-15 лет в весовой категории до 59 кг, Илья Кравченко – в «ги» среди юношей 12-13 лет до 38 кг, и Алексей Протасов – в «ги» и «но-ги» среди юношей 14-15 лет в весе до 73 кг.Спортсмены, завоевавшие медали высшей пробы, отобрались на первенство мира по грэпплингу, которое пройдет в октябре этого года в Баку.