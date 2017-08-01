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Пять медалей на чемпионате СФО по боксу


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Сегодня, 13:50
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Пять медалей на чемпионате СФО по боксу

Пять медалей завоевали спортсмены Иркутской области на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу, который прошел с 22 по 26 августа в Новосибирске. Честь региона отстаивали девять спортсменов из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска и Братска.

В активе сборной команды Приангарья одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Василий Зверян из Ангарска в весовой категории до 91 кг завоевал золотую медаль. Серебряным призером чемпионата стал Сергей Ярулин из Иркутска в весе до 56 кг. Еще один иркутский боксер Василий Штык занял второе место в весовой категории 75 кг. Бронзовые медали завоевали ангарчане Евгений Днепровский (49 кг) и Денис Шевчук (64 кг).

«С 2014 года у нас не было золотых медалей на чемпионатах Сибирского федерального округа. Успешное выступление наших спортсменов – это результат работы Федерации бокса Иркутской области, в этом году были проведены сборы совместно с красноярскими коллегами, что пошло только на пользу нашим ребятам», - рассказал старший тренер сборной команды Иркутской области по боксу Юрий Абатулин.

Боксеры Иркутской области, занявшие первое и вторые места, будут представлять Сибирский регион на чемпионате России, который пройдет в конце сентября в Грозном.

Минспорта Иркутской области
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