Пять медалей на чемпионате СФО по боксу

В активе сборной команды Приангарья одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали. Василий Зверянв весовой категории до 91 кг завоевал золотую медаль. Серебряным призером чемпионата стал Сергей Ярулин из Иркутска в весе до 56 кг. Еще один иркутский боксер Василий Штык занял второе место в весовой категории 75 кг. Бронзовые медали завоевалиЕвгений Днепровский (49 кг) и Денис Шевчук (64 кг).- рассказал старший тренер сборной команды Иркутской области по боксу Юрий Абатулин.Боксеры Иркутской области, занявшие первое и вторые места, будут представлять Сибирский регион на чемпионате России, который пройдет в конце сентября в Грозном.