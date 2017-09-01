По Ангаре на снегоходе

26 августа ангарчанин Николай СОЛОДКОВ в Иркутске, на реке Ангара, совершил рекорд России по вотеркроссу. Он проехал по воде на снегоходе 59 километров 830 метров. Свое достижение Николай посвятил восьмилетию сына Матвея.Николай СОЛОДКОВ отправил заявку для включения своего достижения в книгу рекордов России.
Солодков почти на 20 километров побил свой собственный рекорд, который установил в 2009 году в честь рождения сына. Тогда он проехал по воде от Листвянки до Танхоя 40 километров.
Сейчас 45-летний ангарчанин наматывал круги в Иркутске, от баржи на острове Юность до Глазковского моста. Он рассказал нашей газете:- Место выбирал с таким учетом, чтобы за установлением рекорда было удобно наблюдать. Я хотел проехать 41 километр и остановиться. По собственным подсчетам, остановился чуть раньше, потому что в ремень вариатора, который передает энергию от двигателя к гусенице, попала вода. К счастью, это произошло не под мостом, где большая глубина, а напротив старта. Мы оперативно вытащили снегоход из воды при помощи квадроциклов.
Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото предоставлено
Николаем СОЛОДКОВЫМ
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