По Ангаре на снегоходе



Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото предоставлено

Николаем СОЛОДКОВЫМ

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Солодков почти на 20 километров побил свой собственный рекорд, который установил в 2009 году в честь рождения сына. Тогда он проехал по воде от Листвянки до Танхоя 40 километров.Сейчас 45-летний ангарчанин наматывал круги в Иркутске, от баржи на острове Юность до Глазковского моста. Он рассказал нашей газете: