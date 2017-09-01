Развивать боевое самбо по программе

Программу развития самбо на территории Иркутской области до 2024 года поручил разработать министерству спорта и министерству образования региона Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках встречи с президентом Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо», заслуженным тренером России, заслуженным работником физической культуры РФ Сергеем Елисеевым. Во встрече также приняли участие заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов и министр спорта Приангарья Илья Резник. Сергей Елисеев прибыл в Иркутск для участия в Международном турнире по боевому самбо «Кубок Байкала». Он отметил хорошую организацию турнира, поблагодарил главу региона за поддержку.
- Для развития самбо - это очень важный турнир, мы активно продвигаем этот вид спорта в олимпийскую семью, и такие турниры для этого необходимы,
- подчеркнул Сергей Елисеев.
Президент «Всероссийской федерации самбо» сообщил, что в настоящее время на территории страны реализуется и планируется продвигать несколько проектов по развитию самбо, как национального вида спорта. Уже запущен проект «Самбо в ГТО», ребята вместе с основным спортивным комплексом сдают элементы самообороны. 35 регионов охвачены проектом «Самбо в школу», свои заявки на участие подали 435 школ. Сергей Елисеев отметил, что сегодня подписано оглашение о сотрудничестве по реализации проекта с министерством образования Иркутской области. Чтобы сохранить преемственность занятий, следующим проектом для реализации станет «Самбо в вузы». В следующем году к нему планируется подключить 200 вузов.
Дмитрий Чернышов указал на важность подготовки кадрового тренерского состава для качественной реализации проектов, по его мнению, в решении этого вопроса ключевая роль принадлежит федерации самбо. Илья Резник отметил, что по договоренности с региональным министерством образования Институт развития образования Иркутской области начинает организацию и проведение курсов повышения квалификации для учителей физической культуры, реализующих модуль «Самбо» в рамках программы учебного предмета «Физическая культура», и педагогов дополнительного образования.
Сергей Елисеев сообщил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина разработана программа развития самбо на территории России до 2024 года. Поэтому региональные министерства спорта совместно с федерациями могут разработать свои программы, исходя из территориальной потребности, куда войдет и поэтапная реализация проектов, и создание детской юношеской школьной организации по самбо, которая централизует всю работу.- До конца года необходимо разработать региональную программу, провести инвентаризацию помещений в школах и муниципальных образованиях, которые могли бы стать площадками для развития этого вида спорта,
- подчеркнул Сергей Левченко.
На встрече также обсуждался вопрос строительства спортивного комплекса для единоборств. Сергей Елисеев подчеркнул, что Иркутская область – очень удобный регион для проведения крупных мероприятий, международных турниров, всероссийских сборов, которые бы в свою очередь подняли бы уровень подготовки иркутских спортсменов.- Иркутская область находится в центре Азии, связи со всеми странами - соседями очень мощные, но в настоящее время у нас идет работа по строительству Ледового дворца для занятий конькобежным спортом и хоккеем с мячом. Можно в перспективе рассмотреть строительство Центра единоборств на площадке бывшего ИВВАИУ, потому что после передачи земли от министерства обороны, там планируется размещение объектов для силовых структур, кадетский корпус. Все структуры, которые будут там размещаться, наверняка будут заинтересованы в появлении такого объекта, и поддержат его строительство,
- отметил Губернатор.Минспорта Иркутской области