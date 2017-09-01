Развивать боевое самбо по программе

- подчеркнул Сергей Елисеев.Президент «Всероссийской федерации самбо» сообщил, что в настоящее время на территории страны реализуется и планируется продвигать несколько проектов по развитию самбо, как национального вида спорта. Уже запущен проект «Самбо в ГТО», ребята вместе с основным спортивным комплексом сдают элементы самообороны. 35 регионов охвачены проектом «Самбо в школу», свои заявки на участие подали 435 школ. Сергей Елисеев отметил, что сегодня подписано оглашение о сотрудничестве по реализации проекта с министерством образования Иркутской области. Чтобы сохранить преемственность занятий, следующим проектом для реализации станет «Самбо в вузы». В следующем году к нему планируется подключить 200 вузов.Дмитрий Чернышов указал на важность подготовки кадрового тренерского состава для качественной реализации проектов, по его мнению, в решении этого вопроса ключевая роль принадлежит федерации самбо. Илья Резник отметил, что по договоренности с региональным министерством образования Институт развития образования Иркутской области начинает организацию и проведение курсов повышения квалификации для учителей физической культуры, реализующих модуль «Самбо» в рамках программы учебного предмета «Физическая культура», и педагогов дополнительного образования.Сергей Елисеев сообщил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина разработана программа развития самбо на территории России до 2024 года. Поэтому региональные министерства спорта совместно с федерациями могут разработать свои программы, исходя из территориальной потребности, куда войдет и поэтапная реализация проектов, и создание детской юношеской школьной организации по самбо, которая централизует всю работу.- подчеркнул Сергей Левченко.На встрече также обсуждался вопрос строительства спортивного комплекса для единоборств. Сергей Елисеев подчеркнул, что Иркутская область – очень удобный регион для проведения крупных мероприятий, международных турниров, всероссийских сборов, которые бы в свою очередь подняли бы уровень подготовки иркутских спортсменов.- отметил Губернатор.